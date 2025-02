Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho anuncia entrega dos fardamentos e recuperação da frota de ônibus escolares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reforço na segurança nas proximidades das escolas, com a ampliação do efetivo da Guarda Municipal na área, também foi medida tomada pela gestão

Nesta segunda-feira (3), a prefeitura do Cabo de Santo Agostinho se reuniu com milhares de profissionais da educação municipal para marcar o início do ano letivo. Durante o evento, foram anunciadas diversas medidas para assegurar o retorno às aulas na próxima quarta-feira (5).

Com mais de 30 mil alunos na rede municipal, a prefeitura anunciou que os fardamentos devem ser entregues ainda no primeiro dia de aula, e que as frotas de ônibus escolares estarão recuperadas.

Além disso, como medida de segurança para os estudantes, a prefeitura afirmou que deve ampliar o efetivo da Guarda Municipal nas proximidades das escolas.

“Cada uniforme entregue, cada ônibus recuperado e cada escola reformada representam nosso compromisso inegociável com as famílias do Cabo”, destacou Lula Cabral, prefeito do município.

Segundo a prefeitura, as medidas complementam o pacote de ações que incluiu a regularização de contratos de merenda escolar e de pessoal; do pagamento e renegociação de dívidas de mais de R$ 54 milhões, que, de acordo com a gestão, ameaçavam o abastecimento das escolas e de obras e serviços para a recuperação estrutural de escolas e creches.

