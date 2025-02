Sisu 2025: período de matrículas nas instituições de ensino superior pelo sistema termina nesta segunda-feira (3)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério da Educação (MEC) encerra, nesta segunda-feira (3), o período de matrículas nas instituições públicas de ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025.

Nesta edição, o Sisu 2025 registrou um total de 254.899 candidatos aprovados, sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553 por meio de ações afirmativas implementadas pelas próprias instituições. Pernambuco se destacou ao ocupar a 5ª posição no ranking nacional de estados com o maior número de estudantes aprovados, totalizando 16.448 aprovações.

O MEC alerta que é responsabilidade do estudante observar as condições, os procedimentos e os documentos exigidos para a matrícula, conforme estabelecido no edital de cada instituição pública de ensino superior escolhida pelo candidato durante a inscrição no processo seletivo.

Além disso, o candidato deve ficar atento aos dias, horários e locais de atendimento definidos pela universidade. A instituição pode optar por realizar as matrículas de forma remota ou presencial, por isso é essencial consultar o edital específico de cada universidade.

Após o período de matrículas, as instituições terão até o dia 6 de fevereiro para atualizar o sistema com as vagas ocupadas no Sisu.

Entre 12 de fevereiro e 30 de setembro deste ano, as universidades poderão divulgar as listas de classificados na lista de espera do Sisu 2025.

Nova preparação

A reprovação no Sisu é um momento delicado para muitos estudantes, mas deve ser encarado como um aprendizado. Familiares e escolas têm um papel fundamental nesse processo, oferecendo suporte e incentivando o planejamento para novos ciclos de estudo.

"É essencial acolher as emoções, sem minimizar ou negar o impacto do resultado. Os alunos precisam entender que a reprovação não determina definitivamente o seu futuro. O foco deve estar em construir novas estratégias, retomar a rotina de estudos e buscar se tranquilizar afim de alcançar sua meta", pontua a psicóloga Ana Emília Cavalcanti.

Os familiares podem contribuir evitando cobranças excessivas e evidenciando uma postura de acolhimento demonstrando que estão ao lado do estudante, independentemente do resultado. “Escutar, oferecer palavras de incentivo e estimular uma rotina equilibrada são atitudes que fazem a diferença. Já as escolas podem criar espaços de diálogo, promovendo rodas de conversa ou encontros com profissionais que ajudem os alunos a reavaliar suas metas e identificar áreas de melhoria”, descreve a profissional que atua no Colégio CBV.

“Com dedicação e uma rede de apoio sólida, lidar com a realidade de não ter alcançado o resultado esperado no SISU pode ser encarada de maneira mais leve e o período que antecede o próximo exame pode vir a ser um momento de autoconhecimento, construção de novos objetivos e foco na rotina de estudos. A trajetória de sucesso é construída com resiliência, e cada etapa vencida reforça o aprendizado e a preparação para o futuro", conclui Ana Emília Cavalcanti.

*Com informações da Agência Brasil