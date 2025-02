Enem 2025: Projeto Rumo à Universidade oferece curso gratuito para estudantes da rede pública

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Projeto Rumo à Universidade (PRU), iniciativa que oferece preparação gratuita para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), está com inscrições abertas para a turma de 2025.

O curso é voltado para estudantes da rede pública e bolsistas do ensino privado. As inscrições presenciais acontecem neste sábado (8), a partir das 9h, no Centro de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal de Pernambuco (CTG-UFPE).

No mesmo dia, terão início as aulas de nivelamento em Português, Matemática e Redação, acompanhadas de atividades de suporte emocional e acolhimento psicológico para os novos alunos

Aulas regulares

As aulas regulares do curso preparatório para o Enem 2025 terão início oficial em 15 de março, sempre aos sábados, das 9h às 17h30. O PRU prioriza candidatos que já concluíram o ensino médio, estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e alunos do 3º ano do ensino médio. Embora gratuito, o curso exige uma taxa simbólica de R$ 15,00 para custeio do fardamento.

Para facilitar o processo, os interessados podem realizar a pré-inscrição por meio do Instagram oficial do projeto (@rumoauniversidadepru), preenchendo o formulário disponível na bio. No dia da inscrição presencial, é necessário levar uma foto 3x4 e um documento de identidade (RG) para confirmação da matrícula.

“Nosso objetivo é garantir que mais pessoas possam enxergar o ensino superior como uma possibilidade real. O PRU é um espaço de preparação, mas também de acolhimento e motivação”, destaca a professora Luciana Nunes, coordenadora do projeto.

Serviço:



Inscrições do Projeto Rumo à Universidade (PRU)

Data: Sábado, 8 de fevereiro

Horário: A partir das 9h

Local: CTG-UFPE, 1º andar, sala 117

Aulas regulares: A partir de 15 de março (sábados, das 9h às 17h30)

Pré-inscrição online: Instagram @rumoauniversidadepru

Informações: (81) 9 9953-3318