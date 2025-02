Fies 2025: inscrições abertas com mais de 112 mil vagas em todo o Brasil; veja quem pode participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) está com inscrições abertas a partir desta terça-feira (4) e seguirá até o dia 7 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), serão ofertadas mais de 112 mil vagas ao longo do ano, distribuídas em dois processos seletivos: um para o primeiro semestre e outro para o segundo semestre de 2025.

Os interessados em concorrer ao financiamento estudantil devem se inscrever gratuitamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para participar, é obrigatório ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição a partir de 2010.

Além disso, o candidato deve ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média aritmética das notas das cinco provas do Enem e nota superior a zero na redação. Não podem se inscrever candidatos que participaram do Enem na condição de “treineiro”.

Fies Social

O Fies Social reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em situação de ativos.

O MEC ressalta que a base de dados correspondente à situação do CadÚnico será a de 11 de janeiro de 2025. No caso de pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

Confira o passo a passo para inscrição

Para se inscrever, basta o candidato entrar no Portal Acesso Único e fazer o login com a sua conta Gov.br; preencher os campos com seus dados pessoais e clicar em “Gravar e avançar”. Na etapa seguinte, é necessário fazer a autodeclaração do perfil étnico-racial para concorrer às vagas reservadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência. Também é preciso informar a escolaridade e declarar estar ciente dos dados fornecidos.

Em seguida, o candidato deve escolher os três cursos desejados, selecionando o estado, município, curso e a instituição de ensino pretendidos. Será possível repetir essa ação mais duas vezes, elencando a ordem de prioridade entre as opções escolhidas. Depois, basta o candidato preencher seus dados financeiros e os da sua família e, por fim, revisar todas as informações. Caso esteja tudo certo, é preciso confirmar a inscrição e, depois, salvar o comprovante de inscrição com a chave de segurança.

Classificação

A classificação no processo seletivo do Fies no primeiro semestre de 2025 será realizada conforme a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

A ordem de priorização será:

- Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

- Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;

- Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

- Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.

Resultado

O processo seletivo do Fies terá chamada única e lista de espera. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 18 de fevereiro.

O candidato será pré-selecionado em apenas uma de suas opções de curso/turno/local de oferta/instituição de ensino superior realizadas na inscrição, conforme o tipo de vaga e a modalidade de concorrência.

Os estudantes pré-selecionados deverão acessar o Fies Seleção para complementar sua inscrição entre os dias 19 e 21 de fevereiro.

Lista de espera

Os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada regular participarão automaticamente da lista de espera, que observará a mesma ordem de classificação da chamada regular e será utilizada para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas.

O período de convocação por meio da lista de espera será de 25 de fevereiro a 9 de abril.

*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MEC e da Secretaria de Educação Superior (Sesu)