Resultado do CNU está disponível; saiba como acessar

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já podem conferir seus resultados. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Cesgranrio disponibilizaram as notas às 10h desta terça-feira (4).

O certame, primeiro neste formato, contou com quase 1 milhão de inscritos disputando 6.640 vagas em diversos órgãos federais.

A dinâmica exigiu uma nova organização na apresentação dos resultados. Confira abaixo como consultar as notas e quais são os próximos passos do processo seletivo.

Como acessar o resultado do CNU?

O acesso ao desempenho individual pode ser feito na Área do Candidato no site do CPNU. Estarão disponíveis as seguintes informações:

Nota da Prova Objetiva;



Nota da Prova Discursiva;



Nota da Avaliação de Títulos;



Resultado das bancas (PCD, Heteroidentificação, Indígena);



Nota Final Ponderada para cada cargo inscrito;



Classificação em ampla concorrência e cotas (PCD, Pessoa Negra ou Indígena);



Situação no cargo (aprovado em vagas imediatas, lista de espera ou eliminado).

Cada candidato só aparecerá como aprovado em um único cargo, mas pode figurar em listas de espera de outras opções de sua preferência.

Convocação para curso de formação

Para os cargos dos blocos de 1 a 7 que exigem curso de formação, a primeira lista de convocação foi divulgada junto ao resultado.

Os candidatos convocados precisam confirmar presença até 5 de fevereiro, acessando a Área do Candidato e respondendo "SIM" à convocação.

O curso de formação é obrigatório para assumir o cargo e pode ser eliminatório e classificatório.

A nota final será composta por:

Pontuações das provas objetivas

Provas discursivas;

Títulos (quando houver);

Curso de formação, conforme o regulamento específico.

Detalhes sobre as vagas podem ser conferidas no edital.

Próximas datas importantes

O cronograma segue após divulgação dos primeiros resultados.

4 e 5 de fevereiro – Confirmação de presença no curso de formação (1ª convocação)



11 e 12 de fevereiro – Segunda convocação para o curso



18 e 19 de fevereiro – Terceira convocação



28 de fevereiro – Divulgação do resultado final para os cargos que exigem curso de formação

O login na área do candidato é realizado por meio da conta Gov.br.

