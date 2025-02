Aulas da rede estadual de Pernambuco seguem suspensas nesta quinta-feira (6)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As aulas da rede estadual de Pernambuco continuarão suspensas nesta quinta-feira (6), após a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovar o alerta meteorológico de chuvas moderadas a potencialmente fortes, da noite da quarta até a manhã da quinta.

A suspensão ocorre nas regiões impactadas pela instabilidade do tempo: Grande Recife, Zona da Mata e Agreste.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE), aproximadamente 500 mil alunos eram aguardados para o início do ano letivo, nesta quarta, nas 1.064 escolas do Estado.

Na manhã da quarta, alguns alunos chegaram a se deslocar às unidades de ensino, e os gestores das escolas foram orientados a acolher os estudantes até que houvesse segurança para sair.

"A SEE ressalta ainda que, prezando pela segurança dos estudantes, profissionais e toda a comunidade escolar, assim que a situação for normalizada, as escolas comunicarão aos alunos um cronograma de reposição de aulas, garantindo o cumprimento do calendário letivo", destacou a pasta.

Rede municipal de Olinda

Em Olinda, a prefeitura também decidiu cancelar as atividades nesta quinta-feira (6), para garantir a segurança tanto dos alunos, como dos profissionais. Segundo a Secretaria de Educação, a medida é preventiva, e a situação será avaliada dia a dia, de acordo com a situação das chuvas.

A gestão municipal informa que as chuvas desta quarta superaram a quantidade esperada para o mês todo na cidade. A prefeitura disponibiliza o número da Defesa Civil para emergências: 0800.081.006. Moradores que precisam de abrigo podem entrar em contato com o número 9.9974.3764 e acionar o serviço da Linha do Cuidado.

