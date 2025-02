Chuvas no Recife: Secretaria de Educação suspende as aulas nos turnos da tarde e da noite

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As aulas começaram nesta quarta-feira, com mais de 106 mil estudantes matriculados em 423 unidades da rede municipal, entre escolas e creches

A Secretaria de Educação do Recife informou que as aulas presencias dos turnos da tarde e da noite da rede municipal de ensino estão suspensas devido às fortes chuvas e aos diversos pontos de alagamento registrados nesta quarta-feira (5).

A orientação da pasta é para que professores e estudantes permaneçam nas escolas até o término do turno da manhã, por questões de segurança.

O calendário escolar de 2025 começou hoje, com mais de 106 mil estudantes matriculados em 423 unidades da rede municipal, entre escolas e creches. Estava prevista, para às 9h30, uma cerimônia de abertura com a inauguração da nova creche e do complexo educacional da Mangabeira.

O evento contaria com a presença do prefeito do Recife, João Campos, e do secretário de Educação, Fred Amancio, mas foi cancelado por causa da chuva.

Sindicato exigiu suspensão das aulas

Apesar do cancelamento da cerimônia de abertura do ano letivo, as atividades do turno da manhã foram mantidas. A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) havia renovado o aviso meteorológico para a noite de terça-feira (4) e ao longo da quarta-feira entre o litoral e o agreste do Estado.

Mais cedo, o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere) emitiu uma nota exigindo a suspensão total das aulas.

A entidade destacou que, além das ruas alagadas e do transporte público comprometido, há áreas de risco na cidade, o que coloca em perigo a segurança de professores e estudantes.

"Mesmo após os alertas emitidos pela Apac e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Secretaria de Educação ainda não se pronunciou sobre a gravidade da situação", criticou o Simpere.

"Desde as primeiras horas da manhã, o sindicato está mobilizado em busca de respostas e medidas urgentes para proteger a comunidade escolar. A cada hora sem uma decisão baseada nos avisos meteorológicos, a Prefeitura do Recife coloca em risco a vida de centenas de trabalhadores e estudantes", declarou a entidade.

