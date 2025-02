Chuvas: veja instituições de ensino que cancelaram aulas no Grande Recife nesta quarta (05)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta laranja para esta quarta-feira (5), indicando a possibilidade de chuvas moderadas a fortes no Litoral e Agreste de Pernambuco.

O meteorologista da Apac, Romilson Ferreira, explicou que a elevação do aviso, do nível amarelo para laranja, ocorreu devido às condições climáticas atuais, que aumentam o risco de precipitações intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Devido aos transtornos como alagamentos, risco de deslizamento de barreiras e dificuldade de locomoção de funcionários e alunos, ecolas e universidade precisaram suspender o expediente.

Suspensão de aulas na rede municipal do Paulista

A Secretaria de Educação do Município do Paulista decidiu suspender as aulas do turno da manhã em toda a rede municipal de ensino.

De acordo com comunicado oficial, a medida foi tomada para garantir a segurança dos alunos e profissionais da educação.

As aulas da manhã estão suspensas em toda a rede municipal;

O expediente interno das escolas e da Secretaria de Educação está mantido;

Haverá avaliação da situação para definir sobre os turnos da tarde e noite.

Universidades também interrompem e flexibilizam atividades

IFPE

A Direção-Geral do Campus Recife do Instituro Federal de Pernambuco (IFPE) também suspendeu as aulas do turno da manhã devido às chuvas e ao alerta da Apac.

Segundo a diretoria, um novo comunicado será divulgado até as 11h para informar sobre a continuidade das atividades no período da tarde.

Servidores que aderiram ao Programa de Gestão e Desempenho (PGD) devem atuar remotamente;

Os demais servidores devem comunicar sua situação à chefia imediata.

UFPE

Já a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), inicialmente, recomendou que professores adotem medidas como a flexibilização das aulas.

No entanto, às 09h33, confirmou o cancelamento das aulas.

A orientação vale para cursos de graduação e pós-graduação.

UFRPE

a Administração Superior da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) anunciou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais durante a manhã e a tarde desta quarta-feira (05/02).

Segundo a universidade, além dos transtornos causados pelas chuvas, a dificuldade de mobilidade urbana foi levada em conta para garantir a segurança de alunos, docentes e servidores.

Recomendações

Diante da possibilidade de chuvas intensas ao longo do dia, órgãos de defesa civil recomendam atenção especial a áreas de risco, como encostas e regiões de alagamento.

A população deve acompanhar os boletins oficiais e evitar deslocamentos desnecessários em momentos de precipitações mais fortes.

Em casos de emergência, a Defesa Civil de Pernambuco pode ser contatada por meio do número 199 ou pelo telefone (81) 3181-2490.

Até o momento e publicação desta reportagem, outras instituições e municípios não divulgaram mais orientações.

