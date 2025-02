Aulas são retomadas em Pernambuco após fortes chuvas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com a Secretaria de Educação, cada escola vai divulgar, nos próximos dias, cronograma para reposição de conteúdo para cumprir ano letivo

CHUVA NO GRANDE RECIFE

A Rede Estadual de Ensino confirmou que retoma as aulas, nesta sexta-feira (7), nas localidades atingidas pelas fortes chuvas no Estado. Cerca de 500 mil estudantes da Rede Estadual iniciaram o Ano Letivo ainda na quarta-feira (5), distribuídos em 1.064 escolas, mas uma parcela dos estudantes, sobretudo da Região Metropolitana do Recife, tiveram as atividade suspensas devido aos transtornos registrados pelas chuvas.

De acordo com a Secretaria de Educação, cada escola vai divulgar, nos próximos dias, o cronograma para reposição de conteúdo, garantindo o cumprimento do calendário do ano letivo para 2025.

VOLTA ÀS AULAS NO RECIFE

A Secretaria de Educação do Recife também confirmou a retomada das atividades educacionais para esta sexta-feira (7), após dois dias de suspensão em decorrência das fortes chuvas na capital pernambucana.

OLINDA E JABOATÃO

A Secretaria de Educação de Olinda emitiu comunicado, na noite desta quinta-feira (6), informando que as aulas só voltarão na próxima segunda (10) em todas as unidades de ensino do município.

Marcado inicialmente para esta quarta-feira (5), o início do ano letivo no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, foi adiado para o dia 10 de fevereiro

RETORNO NA UFPE

A administração central da UFPE informou que as atividades acadêmicas e administrativas serão retomadas, nesta sexta-feira (7), nos três campi – Recife, Vitória e Caruaru –, tendo em vista a previsão meteorológica da Apac para esta sexta-feira. Também serão normalizadas as atividades do Colégio de Aplicação (CAp).

A Universidade lembra que a comunidade acadêmica deve acompanhar os canais oficiais da UFPE – site institucional e perfis nas redes sociais – para obter as devidas orientações sobre as atividades da UFPE.