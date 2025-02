Em Jaboatão, faculdade promove Open Day para interessados no curso de Medicina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão realizará neste sábado (15), a partir das 9h, o Open Day, um evento especial gratuito e aberto ao público, voltado para quem deseja ingressar no curso de Medicina e conhecer a fundo a rotina da profissão.

A programação acontecerá na instituição de ensino, localizada na Avenida Barreto de Menezes, nº 738, bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes.

“Os objetivos do evento são: proporcionar uma imersão prática na Medicina, mostrar as possibilidades de carreira na área da saúde, e gerar maior engajamento com o público interessado”, destaca a diretora da instituição, Vanessa Piasson.

Entre as atividades e experiências no Open Day estão o Tour pela faculdade (conhecer laboratórios, salas de aula e a estrutura da unidade), Vivência prática da Medicina (simulação de procedimentos médicos e atendimentos), Carreiras Médicas (Painel com coordenadores, professores e alunos falando sobre as diferentes especialidades médicas) e Networking e Interação (Momento para tirar dúvidas sobre o curso e conversar com profissionais da área).

Os visitantes poderão tirar dúvidas sobre a carreira e como os alunos podem ser preparados para o mercado de trabalho, dentro dos preceitos estabelecidos pelo Programa Mais Médicos, do governo federal.

Para participar, os interessados deverão se inscrever gratuitamente através do site: https://catalead.afya.com.br/open-day-2025/

Serviço:

Afya Open Day

Local: Av. Barreto de Menezes, nº 738, bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Data: 15/02/2025 (sábado)

Horário: A partir das 9h

Inscrições gratuitas através do site https://catalead.afya.com.br/open-day-2025/