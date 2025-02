Em 12 meses, 16% dos maiores de 18 anos compraram ao menos 1 livro

Pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, intitulada Panorama do Consumo de Livros, mostra que 16% da população brasileira acima de 18 anos afirmam ter comprado ao menos um livro nos últimos 12 meses.

Comparado a outras atividades culturais, o livro foi a segunda categoria mais consumida, ficando apenas atrás do cinema. A maior parte dos consumidores comprou entre três e cinco livros nos últimos 12 meses.

As mulheres representam 62% dos consumidores que compraram mais de dez livros nos últimos 12 meses. Quarenta e um por cento dessas mulheres são da classe B e 39% da classe C. As mulheres da classe B estão concentradas no Nordeste e as da classe C no Sudeste.

Segundo o estudo, a maior parte dos consumidores acha caro os livros escolares e os livros para aprimoramento pessoal e profissional. Os livros para entretenimento e lazer, assim como os livros infantis e juvenis, não são considerados caros nem baratos.

Compras online

A pesquisa mostra que 55% dos consumidores preferem comprar livros em lojas online e 39% preferem comprar em lojas físicas. O Nordeste é a região que concentra o maior percentual da população que prefere comprar online.

Aqueles que preferem comprar livros em lojas online apresentam maior consumo de outros bens relacionados à internet e tecnologia. Já aqueles que preferem comprar livros em lojas físicas apresentam maior grau de consumo de outros bens culturais. A maioria dos consumidores afirmou que compraria livros em lojas físicas caso o preço fosse equivalente ao da loja online.

De acordo com o levantamento, 56% dos consumidores compraram apenas livros físicos nos últimos 12 meses, 14% deles apenas livros digitais e 30% consumiram tanto livros impressos quanto livros digitais. Os homens concentram o maior percentual dos consumidores que compram apenas livros digitais. O Sul do país tem o menor percentual de consumidores que compram apenas livros digitais e o Nordeste concentra o maior percentual (36%) de pessoas que consumiram livros nos dois formatos.