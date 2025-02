Inscrições para o Fies 2025 terminam hoje (7)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2025, estão abertas até esta sexta-feira (7), às 23h59 (horário de Brasília).

O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza 67.301 vagas para estudantes que desejam financiar mensalidades em universidades particulares.

Desse total, 50% das vagas são reservadas para candidatos com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, desde que estejam cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Como se inscrever no Fies

Os interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na seção do Fies, e fazer login com a conta Gov.br.

Durante a inscrição, é necessário preencher dados pessoais, de escolaridade e financeiros, além de escolher até três cursos de graduação, indicando a ordem de preferência, o estado, o município e a instituição de ensino.

Candidatos que se autodeclaram pretos, pardos, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência (PCD) devem marcar a opção correspondente no formulário. Após confirmar a inscrição, é essencial salvar o comprovante com a chave de segurança.

Para os pré-selecionados no Fies Social, o financiamento cobrirá até 100% dos encargos educacionais.

Requisitos para participar

Para concorrer às vagas, é obrigatório ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota superior a zero na redação.

Treineiros do Enem não podem participar, pois suas notas não são válidas para programas como Fies, Sisu e Prouni.

A classificação dos candidatos será feita com base na nota do Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. O edital nº 3/2025 do MEC prioriza candidatos que:

Não concluíram o ensino superior e nunca foram beneficiados pelo Fies;

Foram beneficiados pelo Fies, quitaram o financiamento, mas não concluíram a graduação;

Concluíram o ensino superior, mas nunca utilizaram o Fies;

Não concluíram o ensino superior, foram beneficiados pelo Fies e quitaram o financiamento.

Calendário e próximas etapas

O resultado da pré-seleção será divulgado em 18 de fevereiro. Candidatos não selecionados na chamada regular serão automaticamente incluídos na lista de espera, que será convocada entre 25 de fevereiro e 9 de abril.

Já os pré-selecionados devem complementar a inscrição no sistema Fies Seleção entre 19 e 21 de fevereiro para formalizar o financiamento.

Expansão do Fies em 2025

Em 2025, o MEC ampliará a oferta do Fies, com 112 mil novas vagas distribuídas em dois processos seletivos: 67.301 vagas no primeiro semestre e 44.867 no segundo.

Em 2023, o programa beneficiou 50.186 estudantes, sendo 68,23% mulheres e 56,1% pessoas pretas ou pardas.

Desde sua criação, em 2001, o Fies tem como objetivo facilitar o acesso ao ensino superior em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).



*Com informações da Agência Brasil