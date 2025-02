Raquel Lyra oficializa novo secretário de Educação do Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Gilson Monteiro assumiu a SEE após a saída de Alexandre Schneider, que ficou seis meses no cargo e deixou a função para ficar mais próximo da família

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, oficializou Gilson Monteiro Filho como titular da Secretaria de Educação do Estado (SEE). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7), durante a inauguração da Escola de Referência em Ensino Médio Tristão Ferreira Bessa, em Lagoa de Itaenga.

A informação foi publicada pelo Blog da Folha e confirmada pela coluna Enem e Educação. Monteiro é o terceiro secretário a assumir a pasta em dois anos de gestão. Entre as principais ações da Secretaria de Educação, destaca-se o programa Juntos pela Educação, que prevê R$ 5 bilhões em investimentos na área.

"Tenho muita confiança no trabalho que Gilson Monteiro vem desempenhando na Secretaria de Educação nesses dois anos. Com experiência e empenho, ele dará continuidade às metas do Juntos pela Educação com importantes entregas e R$ 5,5 bilhões já garantidos para avançarmos ainda mais", ressaltou Raquel Lyra.



Antes de assumir o cargo, Gilson Monteiro atuava como secretário executivo de Administração e Finanças da SEE. Ele substituiu Alexandre Schneider, que pediu demissão no dia 9 de janeiro, alegando o desejo de estar mais próximo da família. Schneider havia sucedido Ivaneide Dantas e permaneceu apenas seis meses no cargo.

Definição

O novo secretário de Educação, Gilson Monteiro, integra a gestão da governadora Raquel Lyra desde o início do mandato, tendo atuado ao seu lado também na época em que ela era prefeita de Caruaru.

Ao ser questionada sobre a nomeação definitiva, diante das especulações de que a pasta poderia ser fruto de negociações políticas, e às vésperas do início do ano letivo da rede estadual de ensino, a governadora Raquel Lyra fez questão de afirmar que a Secretaria de Educação já tinha um secretário designado.

"É Gilson [José Monteiro Filho], que está com a gente desde o início do nosso mandato, dentro da Secretaria de Educação, e sabe muito bem os passos que precisamos dar nesse primeiro momento de maneira emergencial," destacou Raquel Lyra em entrevista à coluna Enem e Educação, durante I Seminário dos Dirigentes Municipais de Educação, promovido pela Undime-PE, no dia 28 de janeiro.

Gilson José Monteiro Filho é formado em Direito pela Associação Caruaruense de Ensino Superior (Asces). Foi procurador do município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, entre 2009 e 2019; secretário executivo de Licitações e Contratos do município de Caruaru entre 2020 e 2021; secretário de Administração, também em Caruaru, no ano de 2022; secretário executivo de Administração e Finanças da Secretaria de Educação de Pernambuco entre 2023 e 2025.

Entregas

O Governo de Pernambuco entregou mais 184 novos ônibus escolares como parte do programa Juntos pela Educação. Com investimentos no valor de R$ 88,9 milhões, cada município do Estado receberá um veículo.

Segundo o Executivo, os ônibus serão entregues devidamente emplacados e com o tanque abastecido para ajudar no deslocamento até as cidades beneficiadas. Com a entrega de desta sexta-feira (7), já são 818 veículos distribuídos, com recursos na ordem de R$ 415,7 milhões.

O secretário de Educação Gilson Monteiro, enfatizou que os esforços estão concentrados a partir do regime de colaboração com os municípios, para oferecer uma educação de qualidade no Estado. “Reforçamos o compromisso da Secretaria de Educação com toda a comunidade escolar, os alunos, professores e os pais que ficam mais tranquilos com um transporte de qualidade, que levam e trazem em paz os nossos estudantes”, afirmou.

Até 2026, serão entregues 2.120 veículos, com um aporte que supera R$ 1 bilhão. Todos os veículos já foram adquiridos e serão entregues progressivamente aos municípios.