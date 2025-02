Rede municipal de Jaboatão inicia ano letivo nesta segunda-feira (10)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ano letivo de 2025 da rede municipal de ensino de Jaboatão dos Guararapes começa nesta segunda-feira (10), após adiamento em virtude das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR) na última semana. Embora o calendário escolar inicial fosse para o dia 5 de fevereiro, as chuvas levaram a Prefeitura a adiar o início das aulas para garantir a segurança de alunos e servidores, especialmente em áreas com risco de alagamentos.

As atividades pedagógicas previstas para os dias 6 e 7 de fevereiro serão substituídas por atividades extraclasse, com tarefas que serão encaminhadas aos estudantes.

Neste ano, o tema abordado nas escolas municipais será "Educar para Sentir: Inteligência Emocional e Bem-Estar na Escola". O objetivo é incentivar o equilíbrio emocional dos alunos e promover uma convivência harmoniosa na comunidade escolar.

A secretária municipal de Educação, Mônica Andrade, compartilhou suas expectativas para o ano letivo: "Este é um novo ciclo de aprendizado para todos os nossos alunos. A rede municipal está preparada para recebê-los, oferecendo ensino de qualidade com professores qualificados. Desejo a todos um excelente ano letivo e muitos sucessos no futuro", afirmou.

A rede municipal de ensino de Jaboatão atende mais de 60 mil estudantes, distribuídos em 150 unidades educacionais, com modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. Com cerca de 5 mil professores, o município já convocou e nomeou mais de 900 docentes do concurso realizado em 2023. Jaboatão também conquistou o Selo Ouro no Compromisso Criança Alfabetizada e celebra o crescimento do IDEB na rede, especialmente nos anos iniciais.

