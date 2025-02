Núcleo de Línguas e Culturas da UFPE abre inscrições para cursos de idiomas em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Núcleo de Línguas e Culturas (NLC), projeto de extensão do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), está com inscrições abertas para os cursos regulares do semestre 2025.1.

As vagas estão disponíveis para os idiomas Alemão, Francês, Espanhol, Inglês, Japonês e Português para Estrangeiros, com turmas nos níveis Básico, Intermediário, Pós-Intermediário e Avançado. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de março, por meio deste link.

Modalidades e horários flexíveis

O NLC oferece turmas 100% remotas ou presenciais, com aulas nos turnos da manhã, tarde e noite, durante a semana ou aos sábados. As aulas terão início no dia 10 de março e seguirão até a última semana de junho de 2025.

O Núcleo está localizado no Centro de Artes e Comunicações (CAC), na sala 182, em frente ao Departamento de Letras, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (81) 2126-8961, pelo e-mail nlc@ufpe.br ou acompanhar as atualizações no Instagram @nlc.ufpe.