Organização de empreendedorismo social abre inscrições para o programa Jovens Transformadores 2025

A Ashoka, organização especializada em empreendedorismo social, está com inscrições abertas até o próximo domingo (16) para a nova edição do programa Jovens Transformadores. Voltada para pessoas entre 13 e 19 anos que estão promovendo mudanças significativas em suas escolas ou comunidades, a iniciativa visa estimular a empatia e reconhecer o potencial de cada jovem como agente de transformação.

Os interessados podem se inscrever online através do link: bit.ly/JOTAs2025.Caso tenha acesso limitado à internet, é possível baixar o formulário e enviar a inscrição por e-mail para Midria Pereira (mpereira@ashoka.org), com cópia para brasil@ashoka.org.

Carlla Vicna, fundadora do Projeto Cosmos em Manaus (AM), conta como a experiência de ser reconhecida como Jovem Transformadora em 2019 ampliou sua visão.

"Fazer parte dessa rede me ajudou a perceber minha capacidade de inspirar outros jovens a usar a criatividade para resolver problemas em suas comunidades. Trabalhar em rede com outros jovens é uma experiência que nos enche de energia e entusiasmo", disse Carlla, que é também a mais jovem integrante do Conselho da Ashoka Brasil.

Contextos Sociais

A proposta do programa Jovens Transformadores é contar com representantes de diferentes contextos sociais, incluindo diversas identidades de gênero, raça, crença e origem. Por meio desse coletivo, os jovens vão ter acesso a oficinas de narrativa pública, engajamento, orientação estratégica e parcerias para ampliar o impacto de suas iniciativas.

"Além disso, os jovens terão acesso a jornadas de desenvolvimento de projetos coletivos com empreendedores sociais e líderes transformadores de diversas regiões do Brasil", explicou Midria Pereira, coordenadora da estratégia de Juventudes da Ashoka no país.

Helena Singer, líder da estratégia de Juventudes da Ashoka na América Latina, afirma: "Estimulando crianças e jovens a enfrentarem desafios e criarem soluções, estamos oferecendo uma das formas mais poderosas de educação. Há 40 anos, observamos que o protagonismo infantojuvenil é essencial para combater desigualdades e preparar as novas gerações para um mundo plural."

O processo de reconhecimento, que dura cerca de quatro meses, inclui entrevistas de profundidade com a rede global da Ashoka, proporcionando uma valiosa oportunidade de autoconhecimento e engajamento com outros Jovens Transformadores. Os finalistas participarão de um painel no Rio de Janeiro, em junho de 2025, seguido pelo reconhecimento público de suas iniciativas.

Professores, líderes comunitários, empreendedores sociais, criadores de conteúdo e familiares também podem indicar jovens que estão fazendo a diferença. Para ajudar a divulgar esta oportunidade, compartilhe as postagens da @ashokabrasil ou crie seu próprio conteúdo.

Experiências em Pernambuco

Atualmente, a rede de Jovens Transformadores Ashoka conta com 51 membros em diversas partes do Brasil, sendo dois deles de Pernambuco, eleitos em 2021, que desenvolveram projetos na área da educação.

No Recife, Vinnicius Rodrigo e seus colegas criaram a startup Somos Cordel, que desenvolve jogos e ferramentas pedagógicas para engajar crianças e jovens com questões sociais. A equipe, composta por oito pessoas, co-cria práticas inovadoras com jogos analógicos e digitais, abordando temas como intolerância religiosa e habilidades de colaboração. Atualmente, os jogos são usados em 18 escolas e estão sendo adaptados para aulas de gamificação online. O trabalho foi reconhecido por organizações como Forbes, British Council, Porvir e TED.

Do município de Passira, o jovem Alfredo Neto desenvolveu o Projeto VAI – Vontade de Aprender Idiomas, após participar do programa Ganhe o Mundo, do Governo do Estado, onde fez intercâmbio nos Estados Unidos. O projeto ensina Inglês e Espanhol, trabalha a aprendizagem socioemocional e ajuda os alunos a lidarem com ansiedades e frustrações, promovendo sua transformação social.