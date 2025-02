Sisu: convocação das Listas de espera começam nesta quarta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os estudantes selecionados pela lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 começaram a ser convocados nesta quarta-feira (12), pelas instituições públicas de ensino superior que participam do programa.

Grande parte das instituições é da rede federal, contando com institutos e universidades, por isso os estudantes não precisam pagar mensalidade.

Matrícula

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a convocação dos estudantes para realização da matrícula é de responsabilidade das próprias instituições de ensino, através de publicações na internet, especificando a vaga e a modalidade.

Os candidatos devem acompanhar as convocações posteriores diretamente na instituição que escolheram.

Lista de espera

Cada universidade participante deverá publicar um edital próprio com a definição sobre o preenchimento das vagas restantes e sobre os próprios calendários acadêmicos. As regras da lista de espera estão no edital do Sisu 2025.

De acordo com Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Sisu, as convocações dos inscritos na lista de espera podem ser feitas até 30 de setembro deste ano. O prazo estendido visa viabilizar as convocações tanto para cursos com início de aulas no primeiro semestre, como para aqueles previstos para o segundo semestre de 2025.

Com informações de Agência Brasil

