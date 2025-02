Governo de Pernambuco inicia construção de 38 creches em 30 municípios do Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Governo de Pernambuco assinou a ordem de serviço para a construção de 38 creches em 30 municípios do Estado.

A iniciativa faz parte do programa Juntos pela Educação e conta com um investimento total de R$ 185,6 milhões, beneficiando diretamente milhares de famílias e ampliando o acesso à educação infantil.

Infraestrutura

As novas unidades de educação infantil serão construídas em terrenos de 60x40 metros, com uma área de 1.410,07 m² por unidade. Cada creche contará com:

10 salas de aula;

Áreas administrativa, educacional e de serviço;

Espaço de lazer e refeitório integrados;

Estruturas acessíveis e sustentáveis, incluindo energia renovável e reuso de água.

Compromisso com a educação infantil

O objetivo do governo é construir 250 creches até 2026, criando 60 mil novas vagas. Para garantir o funcionamento adequado, o primeiro ano será custeado pelo Estado, permitindo que as prefeituras se organizem para a gestão futura das unidades.

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, destacou a importância da parceria com o governo estadual. “É um desafio muito grande para todo prefeito a construção de creches, porque sozinhos não conseguimos fazer”, declarou.

Já o deputado estadual Joãozinho Tenório ressaltou a relevância das creches para o desenvolvimento infantil. “Não é apenas um local para as mães deixarem seus filhos enquanto trabalham, mas um espaço seguro e digno para a educação na primeira infância”, afirmou.

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, enfatizou que a cidade é a única do país com todas as vagas em creche de tempo integral.

“Isso garante segurança alimentar para as crianças e oportunidades para as mães se capacitarem”, explicou. O governo estadual pretende expandir essa realidade para outras regiões do Estado.

Expansão do programa

O segundo lote de creches está em processo licitatório, com investimento previsto de R$ 303,9 milhões para 52 novas unidades, distribuídas em 43 municípios.

A previsão é que o processo seja concluído até abril de 2025, ampliando ainda mais o acesso à educação infantil de qualidade em Pernambuco.