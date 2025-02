Programa Qualifica Recife oferece 100 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Programa Qualifica Recife está oferecendo à população, gratuitamente, 100 vagas em cinco cursos profissionalizantes a partir desta terça-feira (25).

As capacitações são nas áreas Administrativa, Culinária, Beleza e Indústria. No total, serão cinco turmas, cada uma com 20 vagas, para os cursos de Auxiliar Administrativo, Básico de Colorimetria, Técnicas de Corte e Escovação de Cabelos para Iniciantes, Eletricista Predial (na Escola Profissionalizante Bidu Krause, no Totó) e Doces e Salgados - Módulo II - (na Escola Profissionalizante Dona Olegarinha, na Madalena). As aulas terão início no dia 10 de março.

As inscrições devem ser feitas por meio da plataforma do GO Recife (www.gorecife.pe.gov.br) ou pelo Conecta Recife.

Segundo a secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, quem tiver dificuldade de fazer a inscrição pela Internet, poderá comparecer em alguma das escolas que oferecem os cursos, onde os servidores estarão a postos para colaborar com as inscrições. Após a confirmação da inscrição, a finalização das matriculas será feita nas unidades de ensino.

Os interessados e as interessadas deverão comparecer as unidades munidos de documento de identificação com foto, comprovante de residência e de escolaridade. Os cursos são direcionados para alunos com idade entre 16 e 18 anos e tem duração entre 60h e 100h, de acordo com cada área.

"Essa e mais uma oportunidade para quem quer se capacitar. Já estamos iniciando as inscrições para começar as aulas após o carnaval. Queremos despertar ainda mais talentos, profissionalizar as pessoas para que elas consigam gerar sua própria renda, conseguir emprego ou ainda empreender", comentou a secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão.

Confira as unidades:

Escola Profissionalizante Bidu Krause

Endereco: Av. 11 de Agosto, S/N, Toto.

Horario de Funcionamento: 8h as 21h30

Escola Profissionalizante Dona Olegarinha

Rua Padre Landim, 392 - Madalena

Horario de Funcionamento: 8h as 21h30