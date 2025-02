Embraer está com inscrições abertas para curso gratuito de tecnologia; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com 70 vagas disponíveis, o curso tem foco em análise de dados e no desenvolvimento simplificado de aplicativos e outros sistemas computacionais

O Embraer Social Tech Careers, programa gratuito de aceleração de carreiras em tecnologia promovido pela Embraer (NYSE: ERJ / B3: EMBR3) está com inscrições abertas até o dia 9 de março.

A iniciativa quer estimular a presença de mais mulheres e pessoas com deficiência (PCDs) nesse mercado e, por isso, é exclusiva para esses públicos. Com 70 vagas disponíveis, o curso tem foco em análise de dados e no desenvolvimento simplificado de aplicativos e outros sistemas computacionais, com técnicas de programação acessíveis para iniciantes.

“O mercado procura pessoas cada vez mais capacitadas na área de tecnologia, e mais profissionais estão interessados em atuar com ciência de dados. Com o Social Tech, esperamos contribuir para ampliar a oferta desses profissionais e atender à necessidade crescente das empresas”, afirma a vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer, Andreza Alberto.

“Ao mesmo tempo, o curso incentiva a diversidade na área de tecnologia, para que pessoas vindas de diferentes contextos e com diferentes experiências de vida possam ampliar suas competências nesta área tão relevante na atualidade", completa.

Programação e inscrição

Realizado em parceria com a edtech SoulCode, ao longo da programação, alunas e alunos aprendem a trabalhar com plataformas low code, passando pela linguagem de programação Python e pela criação de dashboards em Power BI, por exemplo.

As aulas serão realizadas entre março e junho de 2025, no formato online. Elas serão transmitidas ao vivo, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. Do total de bolsas de estudo oferecidas, 60 estarão disponíveis para o público em geral e as outras 10 para colaboradoras e colaboradores da Embraer.

A inscrição para concorrer a uma delas deve ser feita pelo link https://soulcode.com/embraer-social-tech-careers/. O processo seletivo inclui testes de lógica e informática básica, vídeo curto de apresentação pessoal e dinâmica de grupo.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC