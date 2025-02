Em Lagoa de Itaenga, mais de 200 idosos se reinventam e se formam em curso de letramento digital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O programa Conecta Vida promove inclusão digital e social de idosos, capacitando-os para usar a tecnologia com autonomia e segurança

Mais de 200 idosos de Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte do estado, concluíram o curso de letramento digital oferecido pelos programas Conecta Vida e VamoSimbora, promovidos pela Associação Conexão Social (ACS).

A cerimônia de formatura aconteceu nessa terça-feira (25), no Ita Club Municipal, e contou com a presença de formandos e seus familiares, que celebraram a conclusão de um ano de aprendizado com a entrega dos certificados.

O programa Conecta Vida teve como principal objetivo promover a inclusão digital e social dos idosos, capacitando-os no uso da tecnologia de maneira autônoma e segura. Já o VamoSimbora visou contribuir para a autonomia e participação social dos idosos e suas famílias, promovendo o protagonismo e a corresponsabilidade na Política Municipal da Pessoa Idosa.

Atividades físicas

Ao longo do ano, a ACS também proporcionou atividades físicas, como hidroginástica, que contribuíram para melhorar o desempenho dos idosos nas atividades cotidianas. “Nosso compromisso foi garantir qualidade de vida, acesso ao conhecimento e oportunidades para que os idosos se mantenham ativos e participativos na sociedade”, destacou Iaura Lima, representante da ACS.

Para Paulo Santana, coordenador da ACS, a iniciativa representou um avanço significativo na valorização da população idosa do município. “Projetos como esse minimizam os riscos sociais e promovem o desenvolvimento local, fazendo com que nossos idosos se reconheçam como protagonistas importantes na comunidade”, afirmou.

Celebração

A formatura foi marcada por momentos emocionantes e de grande celebrações. A participante Terezinha Maria, de 61 anos, destacou o impacto positivo do Conecta Vida em sua vida.

“O projeto é maravilhoso. Minha autoestima está lá em cima. Antes, eu não sabia mexer no celular, mas agora sei usar tudo. Não sinto mais dores no corpo, me sinto orgulhosa, satisfeita e feliz. E o melhor de tudo é que vou renovar para o ano que vem”, comemorou.

Segundo a ACS, outras turmas serão formadas para o próximo ciclo, a partir da formalização de novas parcerias.