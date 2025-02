Prefeitura do Recife destaca expansão de vagas em creches, mas professores cobram por novas convocações para a rede municipal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A inauguração da Creche Escola Engenheiro Sebastião Barreto Campello, no bairro da Linha do Tiro, nesta quinta-feira (27), marcou a 184ª unidade de ensino voltada para a Educação Infantil, de acordo com a Prefeitura do Recife.

A unidade de ensino recebeu investimento de R$ 3,5 milhões e tem capacidade para atender cerca de 200 crianças. De 2021 até agora, o programa Infância na Creche mais que duplicou o número de vagas, saltando de 6,4 mil para 15 mil vagas, no final do ano passado.

"Superamos a meta inicial e começamos o ano letivo de 2025 com mais de 16 mil vagas. Esse número já representa 40% da nova meta estabelecida pelo prefeito João Campos para a segunda gestão, que é triplicar as vagas na rede municipal", afirmou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

A nova creche ocupa uma área de mais de 1 mil metros quadrados, distribuída em oito salas de aula, berçário com solário, fraldário, lactário, cozinha equipada, refeitório, sala de leitura, sala de recursos multifuncionais, além de espaços administrativos e de convivência.

A unidade também conta com plataforma elevatória e banheiros adaptados. A creche leva o nome de Sebastião Barreto Campello, engenheiro e ativista, um dos idealizadores do Movimento Pro-criança.

Ao lado da creche, também foi construída uma quadra poliesportiva coberta, que atenderá tanto os alunos da nova unidade quanto os estudantes da Escola Municipal Paulo VI. O espaço conta com vestiários masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência, ampliando as opções de lazer e prática esportiva na região.

“E essa rua daqui, talvez nenhuma outra no Recife tenha tanta força educacional quanto ela. Aqui tem uma escola de anos iniciais, uma creche parceira da Prefeitura, a Escola Paulo VI Integral de anos finais e agora essa nova creche. Com isso, só nesta rua da Linha do Tiro, são mais de 1.100 alunos, que podem entrar no berçário e seguir até os anos finais do Ensino Fundamental”, destacou o prefeito João Campos.

Creche Escola Engenheiro Sebastião Barreto Campello recebeu investimento de R$ 3,5 milhões

Cobrança por novas convocações

Com o investimento na expansão da rede municipal de ensino, compreende-se que também há um aumento no número de profissionais da educação. Em janeiro deste ano, foram nomeados 300 novos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) e 220 professores I (Educação Infantil e Anos Iniciais), já para atuarem em sala de aula a partir deste mês de fevereiro.

Entretanto, os docentes que integram o Cadastro de Reserva afirmam que há falta de transparência por parte do Executivo municipal sobre a reposição desses cargos e que ainda aguardam a convocação dos professores do Ensino Fundamental - Anos Finais.

A Prefeitura do Recife tem afirmado que, em 2023, realizou o maior concurso para contratação de professores da história da cidade e que já foram nomeados mais de 1.500 novos profissionais para reforçar a Rede Municipal de Ensino, ampliando em cerca de 30% o total de docentes da rede.

Contudo, ainda não há indicativos sobre as próximas convocações. A informação é de que essas nomeações ocorrerão de acordo com as demandas da rede, conforme avaliadas pelo Executivo municipal.