Sudene aponta desafios para mulheres nordestinas no mercado de trabalho, apesar de maior qualificação

Na região Nordeste, as mulheres têm, em média, um maior grau de escolaridade do que os homens: 8,9 anos de estudo contra 8,1 anos. No entanto, esse avanço educacional não se traduz em igualdade no mercado de trabalho, pois elas enfrentam jornadas diárias mais longas, dividindo-se entre atividades profissionais, responsabilidades de cuidado e tarefas domésticas.

Essa realidade é evidenciada no boletim temático "Mulheres do Nordeste", lançado nesta sexta-feira (7) pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

O estudo inédito, que traça o perfil econômico e social das mulheres nordestinas, mostra ainda que a taxa de alfabetização feminina (92,7%) é ligeiramente superior à masculina (91,0%). Além disso, o percentual de mulheres com ensino médio completo (34,9%) e ensino superior completo (14,1%) supera o dos homens nas mesmas etapas de ensino.

Apesar da maior qualificação educacional, essa vantagem não se reflete diretamente nos salários. No Nordeste, as mulheres têm um rendimento médio mensal de R$ 1.699,00, valor 15% inferior ao recebido pelos homens na região.

“As mulheres nordestinas exercem papel fundamental para o progresso da região. Elas possuem um nível educacional superior ao dos homens, mas enfrentam desafios como desigualdade de renda, dupla jornada e subrepresentação política. Por isso, na Sudene, temos empreendido ações que visam não apenas reduzir desigualdades, mas também ampliar as oportunidades e o reconhecimento das mulheres nordestinas como agentes transformadoras da região”, comentou a doutora em Estatística e servidora da Sudene, Gabriela Nascimento.

Áreas de formação

O boletim temático "Mulheres do Nordeste" também revela, com base nos dados acumulados pelo CNPq entre 2019 e 2023 na região, que 18,87% das mulheres estão matriculadas em cursos de ciências da saúde (áreas de estudo que relacionam a vida, a saúde e a doença), enquanto entre os homens esse percentual é de 9,36%.

Já nas áreas de ciências exatas, da terra e engenharias, o público masculino representa cerca de 25% das matrículas, enquanto o feminino corresponde a aproximadamente 10%.

"Historicamente, as mulheres têm se concentrado em áreas como saúde e ciências humanas, que, muitas vezes, recebem menor valorização no mercado de trabalho em termos de remuneração e status. Em contrapartida, as ciências exatas, da terra e engenharias seguem sendo predominantemente masculinas. Esses dados evidenciam desafios como estereótipos de gênero, a falta de referências femininas e ambientes de trabalho pouco acolhedores", pontua o documento.

A Sudene enfatiza que compreender essa disparidade é fundamental para a formulação de políticas que promovam o ingresso e a permanência de mulheres nessas áreas, impulsionando o desenvolvimento econômico e social e assegurando igualdade de oportunidades para que todos possam alcançar seu pleno potencial.

Especialização

O levantamento mostra que o cenário da pós-graduação é semelhante ao da educação básica. Em 2023, dentre os títulos de pós-graduação concedidos no Nordeste, 56,98% foram obtidos pelo público feminino.

"As mulheres nordestinas buscam a qualificação educacional por meio do ingresso e da conclusão de cursos em maior percentual que os homens. No entanto, enfrentam desafios adicionais, como o acúmulo das atividades formativas com responsabilidades da vida reprodutiva, incluindo a maternidade e os cuidados domésticos, que historicamente permanecem sob sua responsabilidade", destaca o estudo.