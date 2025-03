Encontro Anual Educação Já 2025 discute avanços e desafios das políticas educacionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na abertura da programação, o ministro Camilo Santana apresentará um balanço e as perspectivas do Ministério da Educação nestes dois anos de gestão

A quarta edição do Encontro Anual Educação Já 2025 será realizada na próxima quinta-feira (13), no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Promovido pelo Todos Pela Educação, o evento tem como objetivo debater os avanços e as melhorias das políticas públicas educacionais do país.

Na abertura da programação, o ministro Camilo Santana apresentará um balanço e as perspectivas do Ministério da Educação nestes dois anos de gestão.

"Nós queremos extrair do ministro quais são os planos para a segunda metade do mandato. Mesmo com um certo clima no ar de que as eleições para 2026 já começaram, ainda faltam dois anos de gestão, e é muito tempo para avançar naquilo que precisa ser avançado", destacou Olavo Nogueira Filho, diretor-executivo do Todos Pela Educação.

Governadores e a prioridade à Educação

Em seguida, o debate será dividido em duas partes: a primeira, com os governadores que estão em sua segunda gestão, portanto no sétimo ano de mandato; e a segunda, com os chefes do Executivo que estão no terceiro ano de gestão. A escolha dos gestores foi baseada nos resultados que mais se destacaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Foram convidados para iniciar o Painel 2 Carlos Massa Ratinho Junior (PSD-PR), Eduardo Leite (PSDB-RS), Helder Barbalho (MDB-PA), Renato Casagrande (PSB-ES) e Ronaldo Caiado (União-GO). A segunda parte contará com as presenças dos governadores Elmano de Freitas (PT-CE), Rafael Fonteles (PT-PI) e Raquel Lyra (PSD-PE).

Segundo Olavo Nogueira, em entrevista à coluna Enem e Educação, é importante entender, do ponto de vista técnico e político, como esses governadores transformaram a priorização da educação do discurso para a prática. Isso é especialmente relevante no caso dos estados que estão no primeiro mandato e que, segundo Nogueira, alguns já conseguiram mostrar resultados "na largada" em termos de melhoria, como o governador do Piauí.

"Algo que, no caso da governadora Raquel Lyra e do governador Elmano de Freitas, ainda há uma forte herança das gestões que vieram antes das suas atuais gestões. Mas, de toda forma, são governadores que também têm demonstrado a necessidade de avançar, mesmo que seus respectivos estados, Pernambuco e Ceará, sejam considerados referência no país há um bom tempo", afirmou o diretor-executivo do Todos Pela Educação.

Temáticas conectadas

Além de lideranças políticas, gestores, especialistas, representantes da sociedade civil e jornalistas brasileiros, o Encontro Anual Educação Já 2025 também vai reunir especialistas internacionais nas áreas de Educação e Mudanças Climáticas; Ciência da Implementação em Educação; Base Nacional Comum Curricular e Inteligência Artificial.

Sobre a diversidade temática da programação, o diretor-executivo Olavo Nogueira explica que ela reflete as discussões necessárias e que não há um único tema capaz de resolver todos os desafios da educação. A proposta é apresentar uma combinação de boas soluções em diferentes áreas, por meio de boas práticas já existentes e de uma visão mais assertiva para o futuro.

"Algo que unifica boa parte desses temas é a forma como conseguimos garantir uma implementação eficaz, enfrentando os desafios de cada sistema. Assim, assuntos como Inteligência Artificial, crise climática e o uso da tecnologia na primeira infância são considerados mais inovadores e de fronteira, mas ainda não ganharam forte tração no cenário brasileiro", ressaltou Nogueira.

Sobre a Primeira Infância e Governo Digital, estão confirmados a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, o prefeito do Recife, João Campos, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles.

Painéis simultâneos

A programação também vai contar com painéis simultâneos. Sobre a Prova Nacional Docente, chamado de "Enem dos Professores", foram convidados o secretário municipal de Educação de São Paulo, Fernando Padula, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), Manuel Palacios, e a diretora da Faculdade de Educação da Universidade Diego Portales (Chile), Paula Louzano.

Para falar sobre a implementação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), estão confirmados o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Alessio Costa Lima, o diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica do MEC, Alexsandro Santos, e o secretário de Educação do Recife e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais (Consec), Fred Amancio.

A cobertura completa do Encontro Anual Educação Já 2025 será feita pela titular da coluna Enem e Educação, que viajará a convite do Todos Pela Educação.