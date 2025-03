Nazaré da Mata inicia o ano letivo de 2025 nesta segunda-feira com ampliação das turmas de EJA

O município de Nazaré da Mata, localizado na Zona da Mata de Pernambuco, iniciou o ano letivo de 2025 nesta segunda-feira (10), com 2.520 estudantes matriculados na rede municipal de ensino.

O início das aulas, que estava originalmente previsto para a primeira semana de fevereiro, foi adiado pela Prefeitura, que justificou a mudança devido à necessidade de adequações na infraestrutura de algumas unidades escolares. Entre os problemas identificados, destacam-se a falta de carteiras, infiltrações e riscos de choques elétricos.

A rede municipal de ensino de Nazaré da Mata é composta por 12 unidades, sendo sete na área urbana e cinco na zona rural. Para este ano, a Secretaria de Educação anunciou a ampliação da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que passará de uma para três escolas oferecendo a modalidade, com aulas no turno da noite, das 18h às 20h.

Além disso, haverá a expansão das salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o objetivo de atender melhor os alunos com necessidades especiais.

No ensino infantil, as aulas ocorrerão no turno da manhã, das 7h30 às 11h30, e no turno da tarde, das 13h às 16h30. Já os alunos do ensino fundamental terão aulas no período da manhã, das 7h30 às 12h, e no período da tarde, das 13h às 17h30.

Sem celular nas escolas

A Secretaria de Educação de Nazaré da Mata também anunciou que se adequará à nova Lei Federal nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares e dispositivos eletrônicos nas escolas públicas municipais.

A legislação proíbe o uso durante aulas, recreios e intervalos, salvo em situações específicas, como para fins pedagógicos, acessibilidade, inclusão digital e necessidades de saúde.

O uso será permitido em casos de urgência, com cada escola definindo estratégias de acesso. A implementação será acompanhada pelas equipes pedagógicas e administrativas.

"A restrição ao uso dos celulares na sala de aula permitirá que os alunos sejam mais focados no aprendizado, interajam melhor entre si e aproveitem ao máximo o ambiente escolar. A tecnologia é uma ferramenta importante, mas precisa ser utilizada de maneira responsável e com objetivos pedagógicos bem definidos”, afirmou a secretária de Educação, Domitila Planta.