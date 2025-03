Pernambuco abre seleção com 338 vagas para profissionais que atendem a Educação Especial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) abriu, nesta terça-feira (11), as inscrições para seleção simplificada na modalidade de educação especial, para contratação temporária de profissionais.

Conforme o edital, estão sendo ofertadas 338 vagas, distribuídas para as funções de Brailistas, Intérpretes de Libras, Instrutor de Libras e professor do Atendimento Educacional Especializado-AEE.

Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de março pelo site www.educacao.pe.gov.br. As oportunidades contemplam todas as regiões do Estado, com salário de até R$ 4,5 mil.

Processo Seletivo

O processo seletivo será realizado em única etapa, eliminatória e classificatória denominada de Avaliação Curricular. A pontuação para classificação se dará a partir do preenchimento correto das informações requeridas no formulário de inscrição, acompanhada da documentação comprobatória.

Para o cargo de professor, a jornada de trabalho será de 200h/aula, e demais profissionais será de 200 horas mensais, com atuação nas escolas da Rede Estadual.

A seleção pública simplificada terá prazo de validade de 24 meses, renováveis por igual período. O resultado final será divulgado no dia 03 de maio, no site oficial da SEE.

Cronograma

Inscrições: 11/03/2025 até 25/03/2025

Período de Análise Curricular: 26/03/2025 a 11/04/2025

Divulgação do Resultado Preliminar da Análise Curricular: 22/04/2025

Período de Interposição de Recursos ao Resultado Preliminar: 23 a 25/04/2025

Divulgação do Julgamento dos Recursos e do Resultado Final: 30/04/2025

Homologação do Resultado Final: Até 03/05/2025





*Com informações da Superintendência de Comunicação da SEE-PE