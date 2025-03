Programa Ganhe o Mundo: Intercambistas do Chile recebem kit viagem, mas embarques para Canadá e EUA seguem sem data

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), entrega, nesta quarta-feira, os kits de viagem e as instruções pré-embarque para os estudantes selecionados no Programa Ganhe o Mundo (PGM).

A cerimônia deverá ser realizada no Palácio do Campo das Princesas, às 14h, e a distribuição ocorrerá apenas para os 200 intercambistas que estudarão a língua espanhola no Chile, com embarque previsto para os dias 19 a 21 de março.

Apesar de o edital do PGM determinar que os embarques ocorrerão até este mês de março, os 400 alunos com destino ao Canadá e os 300 estudantes selecionados para as vagas nos Estados Unidos, que aprenderão a língua inglesa, ainda não sabem quando viajarão.

Nesta terça-feira (11), alguns intercambistas afirmaram que receberam uma mensagem explicando que o processo de formalização contratual com a empresa responsável pela viagem "está no fechamento final".

"Um processo que foi além do tempo previsto. No entanto, estamos fazendo o possível para que tudo seja resolvido ainda no decorrer deste mês", destacou o comunicado. "A expectativa de todos também é a nossa, e gostaríamos de dizer que o contrato de formalização está semi-pronto. Quando estiver assinado, vocês serão os primeiros a saberem. Em breve, estaremos prontos para embarcar nessa jornada juntos", finaliza a mensagem assinada pela Superintendência do Programa Ganhe o Mundo.

Expectativa

A lista final com os nomes dos aprovados foi divulgada em 5 de novembro do ano passado. Ao todo, 918 estudantes da Rede Estadual foram selecionados para intercâmbios no Canadá, Estados Unidos e Chile, com a expectativa de embarque ainda em 2024.

Em 31 de janeiro, a coluna Enem e Educação conversou com alguns dos estudantes aprovados no Programa Ganhe o Mundo, que demonstraram preocupação com a falta de respostas da Secretaria de Educação do Estado sobre a data da viagem.

Os selecionados cursarão o equivalente a um semestre letivo – cerca de 18 semanas, dependendo do país de destino – em uma escola de nível médio. O edital da licitação estabelece que "as datas de embarque devem garantir que os estudantes estejam na cidade onde residirão e estudarão até três (03) dias antes da data de início do semestre letivo".

Segundo os estudantes, os problemas começaram durante a contratação da agência responsável pelo intercâmbio.

A primeira licitação teria fracassado, resultando na contratação de apenas uma agência, responsável pelo intercâmbio para o Chile. Já a segunda licitação sofreu adiamentos e também não obteve sucesso, deixando apenas 50% dos alunos alocados para os Estados Unidos, em um único lote e por meio de uma única agência.

Na ocasião, ao ser questionada, a SEE-PE respondeu, por meio de nota, que "as informações detalhadas sobre o cronograma e a agência responsável serão divulgadas assim que a licitação, que está em sua fase final, for concluída".

"Quanto à preocupação dos alunos que completam 18 anos neste ano, a Secretaria assegura que está buscando ajustar os prazos para que todos os alunos selecionados possam embarcar no segundo semestre", dizia o comunicado.

A coluna Enem e Educação retomou a cobrança à pasta, nesta terça-feira, sobre a previsão de embarque dos estudantes selecionados para as vagas de aprendizado do idioma inglês. Assim que recebermos uma resposta, esta matéria será atualizada