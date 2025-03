Ganhe o Mundo: Governo entrega kits para 200 estudantes que embarcam para o Chile na próxima semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governadora Raquel Lyra entregou kits de viagem aos estudantes selecionados, em evento no Palácio do Campo das Princesas, nesta quarta-feira (12)

Em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas, nesta quarta-feira (12), a governadora Raquel Lyra realizou a entrega dos kits de viagem para os estudantes selecionados na retomada do programa Ganhe o Mundo, iniciando com os 200 alunos que embarcam para o Chile na próxima semana, entre os dias 19 e 21.

Com a reformulação do programa, todos os 184 municípios e o distrito de Fernando de Noronha contam com pelo menos um estudante selecionado, garantindo a representação de todas as regiões do Estado.

“Renovamos, modificamos, e vamos garantir pelo menos um estudante por cada município pernambucano no Ganhe o Mundo. E é muito animador ver alunos aqui da Região Metropolitana, do Agreste, da Zona da Mata e do Sertão do nosso estado, realizando um sonho de poder conhecer uma outra cultura, aperfeiçoar o seu idioma e, mais do que tudo, trazer na bagagem muitas histórias boas para contar. Estou muito feliz em poder garantir a esses jovens que possam realizar seus sonhos. Para a iniciativa, 100% dos recursos são do Tesouro do Estado de Pernambuco”, afirmou a governadora.

O kit entregue para os estudantes é composto por mala, mochila, boné, gorro, jaqueta, três camisas do programa Ganhe o Mundo e um porta-passaporte.

Retomada do Ganhe o Mundo

A última viagem realizada pelo programa foi em 2020, mas foi paralisada devido à pandemia. O edital de retomada foi lançado pela atual gestão estadual em 2024. O grupo de estudantes que vão ao Chile é o primeiro a embarcar na retomada do programa.

Nesta edição do Programa Ganhe o Mundo, 918 alunos foram aprovados para intercâmbios em países como Canadá, Estados Unidos e Chile.

De acordo com o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, a entrega dos kits representa o pontapé de uma nova etapa do programa Ganhe o Mundo.

“É uma satisfação para a gente fazer de fato o programa acontecer. Então, é o primeiro passo, um grande passo inclusive, para que possamos, a partir de hoje, ter uma dinâmica de novos processos, de novos projetos e de novas turmas embarcando também na sequência do Programa Ganhe o Mundo. Não é só a viagem, ela tem que ir com a conotação educacional, uma bagagem de experiência não só da própria educação, mas também da própria história de cada aluno”, destacou o secretário.

Intercâmbio

Durante o intercâmbio, os alunos cursarão o equivalente a um semestre letivo em uma escola de nível médio e contarão com bolsas fornecidas pelo Governo do Estado. Cada candidato receberá uma bolsa de instalação e cinco bolsas de manutenção no valor de R$ 1.620 cada. A bolsa de instalação e a primeira bolsa de manutenção serão entregues antes do desembarque ao país de destino, para cobrir despesas iniciais, e as outras quatro bolsas de manutenção serão depositadas no decorrer do intercâmbio.

Após a chegada ao Chile, todos os estudantes participarão de uma reunião de orientação em Santiago e, em seguida, seguirão para as casas de famílias que os hospedarão. Uma das intercambistas, Milena Beatriz, de 17 anos, moradora de Orobó, no Agreste Setentrional, expressou sua emoção e expectativa para essa nova experiência.

“Estou muito ansiosa, porque é uma oportunidade única. Estou colocando muita expectativa para esse novo idioma, para a nova cultura, para minha família de lá. A preparação foi muito estudo, tivemos aulões, simulados e a escola também deu bastante suporte para podermos estudar”, relatou a estudante.