Encontro Anual Educação Já: Raquel Lyra e João Campos discutem políticas educacionais efetivas em evento

Os avanços das políticas educacionais, do ponto de vista técnico e prático, para a oferta de uma educação de qualidade e menos desigual nortearam os debates realizados no Encontro Anual Educação Já 2025, promovido pelo Todos Pela Educação, nesta quinta-feira (13), em São Paulo.

"A educação é uma política com a qual ninguém discorda; você tem discursos maravilhosos, intenções sendo difundidas em palcos, mas o que a gente precisa de verdade é de ação concreta, de políticas bem formuladas e implementadas", declarou Priscila Cruz, presidente executiva do Todos Pela Educação, em entrevista à coluna Enem e Educação.

Ela afirmou ainda que a implementação dessas políticas precisa chegar à ponta, gerando resultados concretos para os estudantes.

"O financiamento não produz resultados quando é mal gerido. Uma boa gestão significa não ter interferência política nas decisões de uma secretária de Educação de um governo, nem nas pessoas que vão implementar as políticas. Uma boa gestão olha para aquilo que funciona e coloca isso na agenda principal", afirmou a presidente executiva.

Governadores apontam prioridades

Para falar sobre as prioridades na área da educação, o painel foi dividido em dois momentos: o primeiro, com governadores que estão em sua segunda gestão, ou seja, no sétimo ano de mandato; e o segundo, com os chefes do Executivo que estão no terceiro ano de gestão.

A escolha dos gestores foi baseada nos resultados que mais se destacaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Pernambuco cumpriu a última meta do ciclo 2007-2021 do IDEB, alcançando nota 4,5 no ensino médio, superando a média nacional de 4,3. No entanto, não houve avanços significativos em relação ao cenário de 2019, quando o Estado obteve a nota 4,4.

Com uma rede composta por 1.064 escolas e cerca de 500 mil estudantes, a governadora Raquel Lyra afirmou que vem implementando uma série de ações estratégicas para garantir a qualidade do ensino e a modernização das unidades.

“Nós pegamos escolas sem tratamento de água, de esgoto, sem internet. Então, além de todo o esforço pedagógico, tivemos que transformar o ambiente da escola para deixá-lo agradável tanto para os estudantes quanto para os profissionais que trabalham lá”, declarou.

Entre as iniciativas do Juntos pela Educação, destacadas pela chefe do Executivo, está o investimento nas Escolas Técnicas Estaduais, que atualmente contam com 58 unidades.

"Estamos com a meta de entregar mais 15 novas escolas técnicas, algumas delas já estão em construção. Seguimos trabalhando para que todas as nossas escolas do ensino médio consigam construir seu itinerário formativo com uma perspectiva de ligação com a empregabilidade, para que o jovem que vai disputar uma vaga no mercado de trabalho possa enxergar que faz sentido continuar dentro da escola", disse Raquel Lyra.

Diante das reivindicações dos profissionais da Educação, que realizaram um ato, também nesta quinta-feira, para cobrar a atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério, com reajuste de 6,27% aplicado em toda a carreira, além de melhorias na infraestrutura das escolas e nas condições de trabalho dos professores, a governadora falou sobre as perspectivas para 2026.

"Não tenho dúvida de que entregaremos, até 2026, ao final deste nosso governo, uma educação melhor do que a que recebemos", disse. "Quanto à estrutura física, temos um desafio enorme. Mas o modelo que estamos implementando com o Juntos pela Educação, investindo R$ 5 bilhões na nossa própria rede e também em colaboração com os municípios, deixará um legado duradouro para Pernambuco", afirmou Raquel Lyra.



O prefeito João Campos participou do Encontro Anual Educação Já, ao lado da ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles - Divulgação/Todos pela Euducação

Primeira Infância e Governo Digital

O prefeito do Recife, João Campos, também esteve presente no Encontro Anual Educação Já para falar sobre a inserção da tecnologia na agenda da Primeira Infância.

Um dos exemplos apresentados pelo gestor municipal foi a Caderneta da Criança do Recife, uma plataforma digital que permite a pais e responsáveis acessarem informações essenciais sobre saúde, vacinação, educação e assistência, relacionadas ao crescimento e desenvolvimento das crianças até os dez anos de idade.

"Com isso, temos acesso à informação, o que nos permite direcionar as políticas públicas de forma mais adequada. O Recife possui uma estratégia de educação muito forte, com uma gestão digital, e, principalmente, com o objetivo de levar esses recursos a quem mais precisa", pontuou Campos.

O prefeito também destacou a duplicação do número de vagas em creches como uma das ações de sua gestão, que se caracteriza pela presença constante nas necessidades da população.Nos últimos quatro anos, a rede municipal do Recife passou de 6.429 vagas, em 2021, para mais de 15 mil no fim de 2024.

Além disso, o ano letivo de 2025 começou com mais de 16 mil vagas, atingindo 40% da nova meta para esta segunda gestão: triplicar a oferta de vagas e alcançar cerca de 20 mil para crianças de 0 a 3 anos.



Nesse ponto, João Campos foi questionado pela coluna Enem Educação sobre as cobranças feitas por professores, agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADDE) e auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs), que destacam a necessidade de convocação dos aprovados nos últimos concursos, devido ao quadro considerado insuficiente para atender à demanda do município.

"A composição do quadro de pessoal é algo prioritário e, ao longo deste ano, vamos chamar mais profissionais, além de realizar novos concursos, garantindo, assim, a priorização da educação e o cuidado tanto com as crianças quanto com os trabalhadores da educação", afirmou. De acordo com o prefeito, mais de 2 mil profissionais foram nomeados para a Secretaria de Educação.

"Realizamos o maior concurso da história, no qual nomeei, em um único ato, mais de mil professores para a nossa rede", frisou.

*A titular da coluna Enem e Educação viajou a convite do Todos pela Educação para cobrir o Encontro Anual Educação Já.