Recife no Mundo promove primeiro aulão para seleção de alunos da rede municipal para intercâmbio

O primeiro aulão da segunda edição do Programa Recife no Mundo será realizado neste sábado (15), às 8h, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O evento reunirá os participantes do curso, cerca de dois mil alunos dos anos finais do ensino fundamental de 43 escolas da rede municipal de ensino, além de todos os instrutores da empresa responsável pela condução das aulas.

Serão quatro horas de aula dedicados ao conteúdo programático que fará parte da prova de seleção para o intercâmbio que acontece no dia 21 de março. Na oportunidade, os instrutores farão uma aula dinâmica com a utilização prática do idioma em diversas situações corriqueiras no dia a dia de um intercambista.

O aulão faz parte da carga horária de 120 horas, oferecidas para os estudantes do Recife no Mundo. "É uma oportunidade incrível para ampliar o aprendizado da língua inglesa em nossa rede, além de abrir novas perspectivas culturais e sociais, expandindo os horizontes dos nossos alunos", pontua o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

Segunda edição

O Recife no Mundo é um programa gratuito lançado em agosto de 2023 para estudantes e professores da Rede Pública Municipal de Ensino, oferecendo cursos de inglês e intercâmbio internacional. Voltado para alunos do 8º e 9º ano, a iniciativa busca desenvolver habilidades do século XXI, como criatividade, autonomia e pensamento crítico.

Na segunda edição, 100 alunos serão selecionados para um intercâmbio no formato summer camp, aproveitando as férias de julho para aprimorar o idioma em países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra.

O programa tem como objetivos enriquecer o ensino de línguas estrangeiras, fortalecer a capacitação dos estudantes, estimular o protagonismo juvenil e contribuir para a formação continuada dos professores.

Inspirado no programa estadual Ganhe o Mundo, criado pelo ex-governador Eduardo Campos, o Recife no Mundo visa proporcionar experiências educacionais, culturais e de inclusão social.