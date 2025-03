Atraso na entrega de kits escolares afeta estudantes da rede pública em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As Secretarias de Educação estadual e municipal do Recife garantem que a entrega dos kits escolares será concluída até o fim de março

A expectativa de todos os alunos e alunas da rede pública estadual e municipal de ensino é começar as aulas com os materiais e o fardamento devidamente entregues.

No entanto, essa ainda não é a realidade para muitos estudantes, que, apesar de o ano letivo de 2025 ter começado há pouco mais de um mês, ainda não receberam nem o uniforme escolar nem os materiais básicos, como caderno, lápis, borracha e caneta.

Na rede estadual de ensino, representantes da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (UMES), com apoio da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), lançou uma campanha de arrecadação de materiais escolares diante das inúmeras denúncias de alunos que ainda não receberam os kits deste ano.

O presidente da UMES, Kleyton Pimentel, conversou com a coluna Enem e Educação nesta segunda-feira (17) e explicou que tem recebido diversos apelos de estudantes que precisam dos materiais e do fardamento para continuar frequentando a escola.

"Estamos recebendo denúncias desde o início das aulas. Fizemos um ofício e tentamos contato com a Secretaria de Educação do Estado, mas não obtivemos resposta até o momento. Passamos por essa situação também em 2023, no primeiro ano do governo de Raquel Lyra, quando houve um atraso de sete meses", criticou o presidente da UMES.

Kleyton explicou que não há um ponto de coleta fixo porque os gestores das escolas estariam receosos de receber materiais doados e depois sofrerem represálias. No entanto, os interessados em contribuir com itens escolares e fardas de anos anteriores, em bom estado de conservação, podem procurar a UMES (@umespernambuco) por meio das redes sociais da entidade.

"Foi pensando nos estudantes que não têm material algum e não estão conseguindo acessar a escola que iniciamos essa campanha para tentar ajudá-los, já que o Governo do Estado não está conseguindo suprir essa necessidade", declarou.

Resposta da SEE-PE



Em resposta à coluna Enem e Educação, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE), por meio de nota, informou que a distribuição dos kits escolares deve ser concluída até o fim de março.

"Ao todo, o Governo de Pernambuco deve distribuir 460.425 kits, que já foram assegurados e estão em rota de entrega desde janeiro. Até o momento, já foram entregues 74.840 kits escolares", informou a nota.

Sobre o fardamento, a SEE-PE explicou que as entregas acontecem conforme os fornecedores disponibilizam os lotes para a Secretaria de Educação.

"A partir daí, a equipe de logística distribui para as escolas, priorizando estudantes novatos, como vem acontecendo desde o início do ano letivo. Em 2025, serão fabricadas cerca de 1,8 milhão de peças, que devem ser distribuídas ao longo do ano. Até agora, já foram entregues 361.999 unidades", finalizou o comunicado.

Rede municipal de ensino também sofre com atrasos



Na rede municipal de ensino do Recife, o atraso na entrega dos kits escolares e do fardamento também reflete a realidade enfrentada pelos estudantes da rede estadual.

De acordo com denúncias do Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife (SIMPERE), que remontam ao início do ano letivo, em fevereiro, muitos alunos ainda não receberam os itens essenciais para a rotina escolar.

"Na verdade, todas as escolas da rede municipal iniciaram as aulas sem que os alunos tivessem recebido os kits para começar o ano. Farda, caderno, lápis... Todo material escolar necessário para o início do ano letivo ainda não foi entregue", explicou Anna Davi, coordenadora do Simpere, em conversa com a coluna Enem e Educação.

A dirigente destaca que, até esta segunda-feira, algumas escolas já confirmaram o recebimento dos kits, mas boa parte das unidades ainda aguarda um retorno da Secretaria de Educação do Recife sobre a data para a distribuição do material.

"É importante dizer que as crianças atendidas pela nossa rede vivem em situação de vulnerabilidade econômica. Precisamos que o estado garanta o básico para que esses alunos tenham acesso e permaneçam na unidade escolar. Sabemos que muitos pais não têm condições de comprar esse material, que precisa ser fornecido pela Prefeitura", afirmou Anna Davi.

Resposta da Secretaria de Educação do Recife



A coluna Enem e Educação também entrou em contato com a Secretaria de Educação do Recife para questionar o cronograma de entrega do material escolar e do fardamento aos estudantes da rede municipal.

Por meio de nota, a pasta informou que o processo de distribuição está em sua etapa final. "Os kits escolares e fardamentos começaram a ser distribuídos em janeiro, e cerca de 85% dos materiais já foram entregues às escolas e creches da rede municipal", informou o comunicado.

A Secretaria destacou ainda que está garantindo a entrega dos kits escolares e fardamentos completos, planejados e de qualidade, reafirmando seu compromisso com a adequação dos materiais e com a conclusão do processo. "A previsão é que a distribuição seja finalizada ainda neste mês de março", concluiu a nota.