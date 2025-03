Inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas estão abertas até 28 de fevereiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Jovens estudantes brasileiros de até 15 anos têm uma nova oportunidade de mostrar seu talento na escrita e consciência ambiental. Estão abertas, até o dia 28 de fevereiro, as inscrições para a 54ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU) e realizado no Brasil pelos Correios.

O tema deste ano convida os participantes a se colocarem no lugar do oceano, explorando suas riquezas, desafios e a necessidade urgente de preservação. Com o mote: “Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo”, o concurso busca estimular a criatividade e incentivar a reflexão sobre a importância da conservação dos mares.

Fases do concurso e premiação

O certame ocorre em três etapas. Na primeira fase, cada escola seleciona sua melhor redação. Em seguida, a melhor redação de cada estado é escolhida para competir na fase nacional, onde são eleitas as três melhores do Brasil. A grande vencedora da fase nacional representará o país na disputa internacional organizada pela UPU.

Além do reconhecimento, o concurso também oferece premiações em dinheiro. O estudante que conquistar o primeiro lugar na fase nacional receberá R$ 10 mil, enquanto sua escola será premiada com R$ 10,5 mil. O segundo colocado ganhará R$ 8 mil, e sua instituição receberá R$ 8,5 mil. Já o terceiro colocado será contemplado com R$ 6 mil, e sua escola, com R$ 6,5 mil. Na fase regional, o melhor autor será premiado com R$ 2,3 mil, enquanto sua escola receberá R$ 2,5 mil.

O regulamento e demais informações do concurso estão disponíveis no site dos Correios.

Histórico de sucesso do Brasil

O Brasil é um dos países com melhor histórico no concurso, acumulando conquistas expressivas ao longo dos anos. O país já conquistou três medalhas de ouro (1972, 1988 e 2006), duas de prata (1978 e 1980), duas de bronze (1992 e 2015) e seis menções honrosas (2009, 2012, 2016, 2017, 2018 e 2023).

Na edição anterior, os Correios receberam 2.360 cartas de 1.377 escolas participantes, e a redação vencedora foi escrita por Hugo Hernandes Pereira, aluno do Colégio Stella Maris, de Santos (SP). Além da premiação nacional, ele também recebeu menção honrosa da UPU. A carta vencedora de 2024 foi de uma estudante do Quênia.