UFPE lança curso de graduação em Inteligência Artificial

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) anunciou nesta sexta-feira (21) a abertura do curso de bacharelado em Inteligência Artificial (IA).

As inscrições estão abertas até 4 de abril, e os candidatos podem utilizar as notas dos três últimos anos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer às 50 vagas disponíveis.

O resultado preliminar será divulgado em 9 de abril, e as aulas da primeira turma, com 25 alunos, começam em 5 de maio. Os demais aprovados ingressarão no segundo semestre de 2025.

Pioneirismo da UFPE na área de IA

O novo curso reforça o pioneirismo do Centro de Informática (CIn) da UFPE no cenário da Inteligência Artificial no Brasil. Desde a década de 1970, o centro lidera pesquisas na área e abriga o primeiro grupo de pesquisa em IA do país, hoje chamado CIn.AI.

Durante coletiva de imprensa no Auditório João Alfredo, o reitor Alfredo Gomes destacou a importância do curso no contexto do Plano Nacional de Inteligência Artificial, lançado em 2023.

“A IA é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento econômico e a formação de profissionais altamente qualificados”, afirmou.

Detalhes do processo seletivo

Os interessados devem se inscrever pelo link disponível no edital, utilizando as notas do Enem dos últimos três anos. O curso oferece 50 vagas, sendo 25 para o início em maio e as demais para o segundo semestre de 2025.

Participaram da coletiva a pró-reitora de Graduação, Magna Silva; o diretor do CIn, Paulo Borba; o vice-diretor, Sérgio Soares; e os professores Paulo Salgado e Teresa Ludermir, esta última uma das pioneiras nos estudos de IA no Brasil e referência na área.

Sobre o curso

O bacharelado em Inteligência Artificial da UFPE tem como objetivo formar profissionais capacitados para atuar no desenvolvimento e aplicação de tecnologias de IA em diversos setores. O curso integra teoria e prática, preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho e da pesquisa acadêmica.

Mais informações podem ser encontradas no edital disponível no site da UFPE.