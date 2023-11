CALENDÁRIO DO PIS 2024: Nascidos em JANEIRO e FEVEREIRO recebem hoje (07/11)? Confira como CONSULTAR PIS 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O PIS ano-base 2022 (PIS 2024) vai ser liberado nesta segunda-feira (06/11)?

O PIS ano-base 2022 (para quem trabalhou em 2022) não teve pagamento efetuado este ano de 2023, como se sabe.

Ou seja, foi entregue para quem trabalhou em 2021- PIS/Pasep ano-base 2021.

Os milhares de profissionais que exerceram função em 2022, consequentemente, têm um pagamento pendente e aguardam ansiosamente por essa remuneração.

A Caixa Econômica Federal e o Governo Lula não se posicionaram de forma oficial sobre o PIS Ano-Base 2022 até a publicação desta reportagem.



Consulte todos detalhes e tenha mais informações a respeito de:

PIS ANO-BASE 2022 VAI SER PAGO QUANDO?



A Caixa Econômica Federal e o Governo Lula não se posicionaram de forma oficial sobre o PIS Ano-Base 2022, como foi destacado acima.

Portanto, não há previsão oficial para o pagamento do PIS ano-base 2022.



QUAIS TRABALHADORES TÊM DIREITO AO PIS/PASEP?



Não são todos os trabalhadores do setor privado e público que podem receber o PIS/Pasep.

As parcelas são destinadas a certos grupos de funcionários.

Enquanto o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, o Pasep faz seus repasses por meio do Banco do Brasil.

Dessa forma, têm direito ao PIS:

Funcionários que receberam até dois salários mínimos;



Estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;



Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos, 30 dias no ano;



Possuem os dados atualizados no cadastro.

Têm direito ao PASEP:

Servidores públicos federais;



Servidores estaduais;



Servidores municipais;



Empregados públicos.



COMO CONSULTAR O PIS/PASEP?

Para consultar o PIS os trabalhadores do setor privado podem acessar:

App CAIXA Tem.



App CAIXA Trabalhador.



Atendimento CAIXA ao Cidadão 0800 726 0207.



Já para consultar o PASEP, os trabalhadores do setor público têm disponíveis os canais:

Pelo Alô Trabalhador: telefone 158.



APP Carteira de Trabalho Digital.



Por meio do Consulte/Receba seu PASEP.



Como já citado, vários questionamentos surgiram sobre o PIS 2024 (PIS Ano-Base 2022) vai ser pago antecipadamente.

Porém, o Governo Lula, Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil não se falaram sobre o PIS Ano-Base 2022.

Portanto, é improvável programa seja pago em julho.

VALOR PIS PASEP 2023



O PIS/PASEP 2023, como é de conhecimento, tem parcela total de R$ 1.320 (valor atual) - mesma base no salário mínimo de 2023.



CALENDÁRIO PIS/PASEP; TABELA PIS PASEP 2023



Veja a tabela PIS 2023, com parcela do valor total de até R$ 1.320:



1 mês trabalhado - R$ 110,00;



2 meses trabalhados - R$ 220,00;



3 meses trabalhados - R$ 330,00;



4 meses trabalhados - R$ 440,00;



5 meses trabalhados - R$ 550,00;



6 meses trabalhados - R$ 660,00;



7 meses trabalhados - R$ 770,00;



8 meses trabalhados - R$ 880,00;



9 meses trabalhados - R$ 990,00;



10 meses trabalhados - R$ 1.100,00;



11 meses trabalhados - R$ 1.210,00;



12 meses trabalhados - R$ 1.320,00.

CALENDÁRIO PIS PASEP 2023

MÊS DE NASCIMENTO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

JANEIRO 15 DE FEVEREIRO 28 DE DEZEMBRO FEVEREIRO 15 DE FEVEREIRO 28 DE DEZEMBRO

MARÇO 15 DE MARÇO 28 DE DEZEMBRO ABRIL 15 DE MARÇO 28 DE DEZEMBRO MAIO 17 DE ABRIL 28 DE DEZEMBRO JUNHO 17 DE ABRIL

28 DE DEZEMBRO JULHO 15 DE MAIO 28 DE DEZEMBRO AGOSTO 15 DE MAIO

28 DE DEZEMBRO SETEMBRO 15 DE JUNHO 28 DE DEZEMBRO OUTUBRO 15 DE JUNHO 28 DE DEZEMBRO NOVEMBRO 17 DE JULHO 28 DE DEZEMBRO DEZEMBRO 17 DE JULHO 28 DE DEZEMBRO

CALENDÁRIO PASEP 2023; TABELA PASEP 2023