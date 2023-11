Bolsa Família Novembro: antecipação hoje, terça (07/11)? Veja as datas de pagamento do mês de novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja as últimas notícias do Bolsa Família Novembro

O pagamento do Calendário Bolsa Família Novembro 2023 (Calendário Auxílio Brasil 2023) é muito esperado por parte dos beneficiários inscritos no Auxílio Brasil.

Nesta matéria, veja as datas de pagamento de Novembro e as últimas notícias do Bolsa Família 2023 e:

Auxílio Brasil



Bolsa Família



Auxílio Brasil Outubro



Bolsa Família Outubro



Bolsa Família 2023



Quem tem direito ao Bolsa Família 2023



Valor do Bolsa Família 2023



Novas regras do Bolsa Família 2023

TENHO DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA 2023?



As regras para os beneficiários receberem o Auxílio Brasil 2023 (Bolsa Família) seguem conforme 2022. Para receber os valores, é necessário responder às condições abaixo:

Famílias de extrema pobreza são as que têm renda familiar por cabeça de zero a R$ 100,00.



As famílias em situação de pobreza são as que têm renda familiar por cabeça de R$ 100,01 a R$ 200.



Famílias com mulheres gestantes, mães que amamentam ou pessoas de 0 a 21 anos incompletos;



Estar em Regra de Emancipação.



Para se candidatar ao Bolsa Família 2023, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tenha os dados atualizados nos últimos 2 anos.

REGRAS DO BOLSA FAMÍLIA 2023



Novas regras do Bolsa Família 2023 (Auxílio Brasil):

Fixar o valor mínimo do Auxílio Brasil em R$ 600;



Adicional de R$ 150 para cada criança da família até 6 anos - limitado a duas crianças por família;



Exigência de frequência escolar das crianças e adolescentes de famílias beneficiárias;



Acompanhamento da saúde familiar, com exigência de vacinas como, por exemplo, a da COVID-19.





CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA NOVEMBRO



Veja abaixo o calendário Bolsa Família Novembro:

NIS final 1: 17 de novembro;



NIS final 2: 20 de novembro;



NIS final 3: 21 de novembro;



NIS final 4: 22 de novembro;



NIS final 5: 23 de novembro;



NIS final 6: 24 de novembro;



NIS final 7: 27 de novembro;



NIS final 8: 28 de novembro;



NIS final 9: 29 de novembro.



Calendário do Bolsa Família 2023 de novembro. - Jornal do Commercio

VALOR DO BOLSA FAMÍLIA EM NOVEMBRO



O valor do Bolsa Família em novembro será menor para as famílias inscritas no Vale-Gás. O valor de R$ 112 que é pago a cada dois meses, está sendo pago em outubro, e só voltará em dezembro.

As novas regras do Bolsa Família em 2023 que adicionaram valores ao benefício já começaram, são elas:

Valor mínimo fixado em R$ 600;



Exigência de frequência escolar das crianças e adolescentes de famílias beneficiárias;



Adicional de R$ 150 para cada criança da família até 6 anos;



Acompanhamento da saúde familiar, com exigência de vacinas como, por exemplo, a da COVID-19;



Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

COMO SACAR O BOLSA FAMÍLIA?



Saque o Bolsa Família (Auxílio Brasil) por: