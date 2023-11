Calendário Pis 2024: R$ 1.320 é liberado hoje (07)? Veja quando recebe e quem tem direito ao benefício

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja quando recebe o Pis ano-base 2022; confira últimas notícias do Pis

A liberação do pagamento PIS ano-base 2022 é muito aguardada por parte dos trabalhadores. O abono salarial, que é de quem trabalhou em 2022, deveria ser depositado ainda neste ano de 2023.

No entanto, está em atraso devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Por causa do atraso, os trabalhadores procuram saber se haverá uma possível antecipação do "PIS 2024" (PIS ano-base 2022).



É importante frisar que apenas os trabalhadores que estão inscritos no Programa de Integração Social recebem o PIS através da Caixa Econômica.

Abaixo, veja as últimas notícias do PIS 2022 e quando vai receber o parcela de R$ 1.320 do PIS 2023.

PIS 2024: QUANDO VAI SER PAGO? QUEM TEM DIREITO?







CONSULTA PIS PASEP



Para saber a disponibilidade do dinheiro, o beneficiário deve acessar os seguintes canais da Caixa Econômica Federal:

Site da Caixa



Telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207



Aplicativo do Caixa Trabalhador



Através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou número 158 do Alô Trabalhador também é possível ter acesso às informações do programa.

PIS/PASEP ANO-BASE 2022

A Caixa tem a referência do mês de nascimento do beneficiário para liberar o saque PIS. Enquanto o Banco do Brasil considera o número final do benefício.

Em julho, receberão pelo PIS os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Pelo PASEP aqueles com número final 9 e 0.

Caso tivesse mantido a regra original, o CALENDÁRIO PIS/PASEP ANO-BASE 2022 estaria sendo pago atualmente. Mas, como em 2020 não houve liberação do abono salarial, houve atraso no cronograma.

Por conta disso, tem sido pago referente a dois anos de contribuição, não um ano, como antes.

CALENDÁRIO PIS ANO-BASE 2022



Por conta da alteração, seguindo o cronograma oficial:

O calendário PIS/PASEP 2022 será de fevereiro a julho de 2024, seguindo o mês de nascimento ou número final de inscrição.



Assim como aconteceu nos anos anteriores:

Calendário PIS 2022 - PIS ANO-BASE 2020

Calendário PIS 2023 - PIS ANO-BASE 2021



As datas oficiais do CALENDÁRIO PIS 2024 ainda não foram reveladas. A consulta do PIS ANO-BASE 2022 está liberada a partir de janeiro.

PIS 2024



O PIS 2024 (PIS Ano-Base 2022) vai ser efetuado ainda em julho na internet. Contudo, o Governo Lula e a Caixa Econômica Federal, bem como o Banco do Brasil, não comentaram sobre o PIS Ano-Base 2022.

PROVÁVEL TABELA 2024

QUEM TEM DIREITO DE RECEBER O PIS?



Para ter direito ao PIS, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter exercido algum trabalho remunerado por pelo menos 30 dias no ano-base;

Ter recebido até dois salários mínimos no ano-base;

Possuir os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

SAQUE PIS

O pagamento do PIS é feito de maneira simples: a Caixa realiza a abertura automática de uma conta no Caixa Tem para o trabalhador retirar o dinheiro.

Assim que o valor estiver na conta, será possível fazer o saque do PIS: