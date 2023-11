Calendário Bolsa Família 2023 novembro: antecipação amanhã (08)? Veja quando começa a pagar o Bolsa Família novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No Bolsa Família de novembro, as famílias vão receber, além da parcela base de R$ 600, valores adicionais de R$ 50 e R$ 150, desde que atendam aos regras estabelecidas.

Embora a expectativa dos beneficiários, os pagamentos do Bolsa Família de novembro deve seguir o calendário do Bolsa Família do mês de novembro, sem previsão de antecipação.

Veja adiante o valor que vai receber, e saiba também se recebe o pagamento do Bolsa Família com aumento.

VALOR DO BOLSA FAMÍLIA NOVEMBRO

O Bolsa Família de novembro vai ter o valor mínimo de R$ 600, e os adicionais abaixo:



Pagamento dos benefícios adicionais do Bolsa Família 2023. - Jornal do Commercio.

COMO CONSULTAR O BOLSA FAMÍLIA?

A consulta do Bolsa Família (Auxílio Brasil) 2023 pelo seu nome, pode ser efetuada pelos canais:



Aplicativo Bolsa Família, disponível para os sistemas Android e iOS.



Através do telefone 121;



Central de Atendimento da Caixa, número 111.



NOVAS REGRAS DO BOLSA FAMÍLIA 2023

As novas regras do Bolsa Família 2023 (Auxílio Brasil), são:



Manter crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60% ;



; Manter 75% de frequência escolar mínima para jovens de 6 a 18 anos de idade e para quem não concluiu a educação básica;



para jovens de 6 a 18 anos de idade e para quem não concluiu a educação básica; Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);



Manter as carteiras de vacinação atualizadas da família inteira.

COMO SACAR O BOLSA FAMÍLIA?

O Bolsa Família (Auxílio Brasil) pode ser recebido por:



Aplicativo Caixa Tem;



Novo cartão do Auxílio Brasil;



Antigo cartão do Bolsa Família;



Saque sem cartão gerando o código pelo Caixa Tem;



Saque em agência bancária da escolha do beneficiário.



QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA 2023?

Para ter direito ao Bolsa Família 2023, as pessoas precisam se enxcaixar nos requisitos abaixo:

Famílias de extrema pobreza com renda familiar por cabeça de 0 a R$ 100 ;



com por cabeça de ; As famílias em situação de pobreza com renda familiar por cabeça de R$ 100,01 a R$ 218;



com por cabeça de R$ 100,01 a R$ 218; Famílias com mulheres gestantes, mães que amamentam ou pessoas de 0 a 21 anos incompletos.



CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA MÊS DE NOVEMBRO: CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2023 NOVEMBRO

Até o momento, o governo federal não confirmou se vai ter antecipação dos valores do Bolsa Família em novembro.