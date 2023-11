Paraná Pesquisas: deputado bolsonarista lidera em Belém contra prefeito do PSOL para 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisa eleitoral do instituto Paraná Pesquisas apontou que o deputado federal bolsonarista Delegado Éder Mauro (PL) liderou as intenções de voto para a prefeitura de Belém, no Pará, em três cenários diferentes, ficando à frente do atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL).

O levantamento foi a campo entre os dias 2 e 6 de novembro. A pesquisa foi realizada presencialmente com 812 eleitores de Belém com 16 anos de idade ou mais. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

No melhor dos cenários para o bolsonarista, ele aparece em primeiro com 9,2 pontos à frente do psolista, que ficou em segundo. Nos outro dois cenários de pesquisas estimuladas, Éder Mauro tem 7,4 e 8 pontos à frente de Edmilson.



Outros nomes também foram considerados na pesquisa e se alternaram na terceira posição, como Delegado Federal Eguchi, que teve 11,6% em seu melhor desempenho, e Alessandra Haber, que obteve 17,5% em um dos cenários.



Na espontânea — aquela em que o eleitor escolhe um candidato sem estímulo prévio dos nomes, Edmilson Rodrigues levou a melhor, com 6,9%, enquanto Éder Mauro ficou com 2,6. Neste cenário, porém, 78% afirmaram que ainda não sabem em quem votar.

Aprovação de Edmilson e Lula

O atual prefeito Edmilson Rodrigues obteve um alto índice de reprovação entre os eleitores entrevistados: 71,3% desaprovaram a gestão do psolista na capital paraense. Outros 25,9% aprovaram a administração dele.

O presidente Lula, por sua vez, teve a gestão aprovada por 44,9% dos belenenses. 31% consideraram a administração do petista ruim ou péssima.

