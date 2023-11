Secretaria de Educação abre inscrições para quase 10 mil cursos técnicos em ETEs de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Secretaria de Educação e Esportes do Estado (SEE), por meio da Secretaria Executiva de Ensino Médio e Profissional (SEMP), abre nesta terça-feira (7) as inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio em todo o Estado.

Ao todo, são ofertadas 9.975 vagas em 32 cursos de 56 Escolas Estaduais Técnicas Estaduais (ETEs) da Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão. As inscrições seguem até o dia 13 de novembro.

Podem se inscrever estudantes que irão cursar o 1º ano do Ensino Médio em 2024. 80% das vagas deverão ser ocupadas prioritariamente por alunos que cursaram o ensino fundamental em escolas públicas.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da Secretaria (www.educacao.pe.gov.br). No ato da inscrição, os candidatos terão acesso aos locais e horários das provas, que acontecem entre os dias 17 de novembro e 1º de dezembro.

As provas serão compostas por 20 questões, sendo 10 de língua portuguesa e 10 de matemática.

Cursos disponíveis

Os cursos disponíveis são: Administração, Redes de Computadores, Sistemas de Energia Renovável, Logística, Guia de Turismo, Edificações, Nutrição e Dietética, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica, Agronegócio, Eventos, Produção de Áudio e Vídeo, RTI (Rádio, TV e Internet), Marketing, Segurança do Trabalho, Design Gráfico, Farmácia, Fruticultura, Comércio Exterior, Teatro, Artes Visuais, Programação de Jogos Digitais, Multimídia, Alimentos, Gastronomia, Publicidade, Mecatrônica, Mecânica, Design de Interiores, Zootecnia, Meio Ambiente e Agropecuária.

O resultado geral está previsto para ser divulgado no dia 12 de dezembro e as aulas terão início em fevereiro.