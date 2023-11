Escola de Sargentos é tema de audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A implantação da Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército (ESA) em Pernambuco foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do estado (Alepe) na última segunda-feira (6).

A Escola de Sargentos em Pernambuco será instalada em uma área no município de Abreu e Lima. Mesmo antes da confirmação da vinda do equipamento para o estado, uma discussão sobre os impactos ambientais na região escolhida para construção vem sendo realizada entre órgãos especializados. A área é de proteção ambiental.

O objetivo da audiência foi detalhar a proposta, que deve ocupar parte do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CMNIC), já pertencente às Forças Armadas, localizado dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe.

Participaram da audiência deputados, representantes do Exército, a secretária estadual de Meio Ambiente, Ana Luiza Ferreira, vereadores do Recife e o deputado federal Coronel Meira (PL).

Leia Também Conquistada na gestão Paulo Câmara, Escola de Sargentos avança no governo Raquel

Representantes do Exército afirmaram a intenção de reduzir ao máximo o impacto ambiental, mas esclareceram que a escolha do local considerou que o prédio da escola seja construído em área contígua ao campo de instrução.

O general Joarez Alves Pereira Júnior ressaltou que a supressão de Mata Atlântica prevista atinge menos de 2% de um total de 7 mil hectares. Isso corresponde a desmatar aproximadamente 130 hectares.

"É muito comum a gente ver centros de excelência do Brasil em qualquer área, incluindo a educação, migrarem para as regiões Sul e Sudeste, e o Exército resolveu fazer o movimento contrário: trazer um centro de excelência, um centro de referência, para a região Nordeste”, afirmou.

O militar ainda sugeriu a recuperação de partes da APA Aldeia-Beberibe como compensação ambiental. Segundo ele, a parte sob gestão do Exército, cerca de 23% do total, é a mais conservada da reserva. Além do campo de instrução e da escola propriamente dita, o complexo militar instalado vai contar com um batalhão de comando e serviço e uma vila militar.

Conforme a projeção apresentada durante a audiência, uma comunidade de 6 mil pessoas deve se formar no entorno, com previsão de fazer circular R$ 200 milhões por ano a mais na economia local, apenas em folha de pagamento. Ainda foi apontada a geração de 11 mil empregos diretos e 17 mil indiretos durante a construção do empreendimento.

Impactos no meio ambiente

Presente na audiência, a secretária estadual de Meio Ambiente, Ana Luiza Ferreira, lembrou que o Governo do Estado montou um grupo de trabalho envolvendo 11 secretarias, sociedade civil e universidades para tentar chegar à melhor versão possível do projeto.

"A posição objetiva é que o Estado de Pernambuco não abre mão do meio ambiente, e também não abre mão do projeto da Escola de Sargentos”, explicou.

Representantes da sociedade civil defendem a mudança do local onde serão construídas as instalações, como forma evitar o desmate. Essa proposta deve ser debatida em uma nova audiência pública, marcada para o dia 27 de novembro.

O foco será direcionado aos impactos socioambientais, de acordo com o coordenador da frente parlamentar criada para acompanhar a instalação da unidade, deputado Renato Antunes (PL).

Assista à audiência na Alepe sobre a ESA

Deputado defende a Escola



O deputado estadual Alberto Feitosa (PL) abriu sua fala defendendo a implantação do equipamento. "A Escola de Sargentos é uma obra de suma importância para Pernambuco que vai injetar R$ 211 milhões em remunerações pagas aos mais de 6 mil professores e alunos anualmente e R$ 57 milhões anuais em custeio. Montante que vai movimentar a economia de Pernambuco. Temos que ser rápidos porque outros dois estados fortes estão na disputa para sediar a ESA: Rio Grande do Sul e Paraná”, comentou.

Feitosa estava no momento da pedra fundamental da escolha de Pernambuco para sediar a nova Escola de Sargentos (ESA) e desde então é um dos maiores defensores da implantação da ESA no estado.

Ele argumenta que o impacto do empreendimento irá atrair novos negócios e serviços para as cidades de Camaragibe, Paudalho e Araçoiaba. Ele também afirma que o equipamento aumentará a segurança na região.

"Vocês preferem ter o exército como vizinhos ou os traficantes, que é o que estamos vendo crescer em todas as cidades do país? A Escola de Sargentos oferece um ensino de alta qualidade e um histórico de ações sociais em seu entorno e política de preservação ao meio ambiente”, disse o parlamentar.