CALENDÁRIO PIS 2023: R$ 1.320 é LIBERADO quarta-feira (08)? Veja como sacar Pis 2023 de valor maior

O PIS/PASEP 2023 (PIS Ano-Base 2021) pode ser sacado por dos trabalhadores de empresas privadas e funcionários públicos nascidos em janeiro e fevereiro.

O abono salarial pode ser sacado até o dia 28 de dezembro, assim como todos os outros meses, sendo autorizado pela Caixa Econômica Federal.

Apenas os trabalhadores que estão inscritos no Programa de Integração Social recebem o PIS através da Caixa Econômica.

Nesta matéria, veja quando vai receber o parcela de R$ 1.320 do PIS 2023.



CONSULTA PIS



Para saber a disponibilidade do dinheiro, o beneficiário deve acessar os seguintes canais da Caixa Econômica Federal:

Site da Caixa



Telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207



Aplicativo do Caixa Trabalhador



Através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou número 158 do Alô Trabalhador também é possível ter acesso às informações do programa.

TENHO DIREITO DE RECEBER O PIS?



Para ter direito ao PIS, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter exercido algum trabalho remunerado por pelo menos 30 dias no ano-base;

Ter recebido até dois salários mínimos no ano-base;

Possuir os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

CALENDÁRIO DO PIS

TABELA DO PIS 2023



O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou uma LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que prevê salário mínimo de R$ 1.294 para 2023. Um aumento de R$82 em relação a este ano.

Seguindo conforme o possível salário mínimo, veja a tabela PIS 2023

1 mês trabalhado - R$ 108,50;



2 meses trabalhados - R$ 217,00;



3 meses trabalhados - R$ 325,50;



4 meses trabalhados - R$ 434,00;



5 meses trabalhados - R$ 542,50;



6 meses trabalhados - R$ 651,00;



7 meses trabalhados - R$ 759,50;



8 meses trabalhados - R$ 868,00;



9 meses trabalhados - R$ 976,50;



10 meses trabalhados - R$ 1.085,00;



11 meses trabalhados - R$ 1.193,50;



12 meses trabalhados - R$ 1.320.

VEJA O CALENDÁRIO PIS 2023



O possível calendário PIS 2023 foi divulgado.

CALENDÁRIO PIS 2023 REFERENTE A 2021



MÊS DE NASCIMENTO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

JANEIRO 15 DE FEVEREIRO 28 DE DEZEMBRO FEVEREIRO 15 DE FEVEREIRO 28 DE DEZEMBRO

MARÇO 15 DE MARÇO 28 DE DEZEMBRO ABRIL 15 DE MARÇO 28 DE DEZEMBRO MAIO 17 DE ABRIL 28 DE DEZEMBRO JUNHO 17 DE ABRIL

28 DE DEZEMBRO JULHO 15 DE MAIO 28 DE DEZEMBRO AGOSTO 15 DE MAIO

28 DE DEZEMBRO SETEMBRO 15 DE JUNHO 28 DE DEZEMBRO OUTUBRO 15 DE JUNHO 28 DE DEZEMBRO NOVEMBRO 17 DE JULHO 28 DE DEZEMBRO DEZEMBRO 17 DE JULHO 28 DE DEZEMBRO

CALENDÁRIO PASEP 2023

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

0

15 DE FEVEREIRO 28 DE DEZEMBRO 1

15 DE MARÇO 28 DE DEZEMBRO 2

17 DE ABRIL 28 DE DEZEMBRO 3

17 DE ABRIL

28 DE DEZEMBRO 4

15 DE MAIO 28 DE DEZEMBRO 5

15 DE MAIO

28 DE DEZEMBRO 6

15 DE JUNHO 28 DE DEZEMBRO 7

15 DE JUNHO 28 DE DEZEMBRO 8

17 DE JULHO 28 DE DEZEMBRO 9

17 DE JULHO 28 DE DEZEMBRO

SAQUE PIS

O pagamento do PIS é feito de maneira simples: a Caixa realiza a abertura automática de uma conta no Caixa Tem para o trabalhador retirar o dinheiro.

Assim que o valor estiver na conta, será possível fazer o saque do PIS: