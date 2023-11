Governo Lula não vai pagar décimo terceiro do Bolsa Família em 2023; saiba motivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Beneficiários aguardam uma quantia adicional para as despesas; entenda por que o décimo terceiro do Bolsa Família não será concedido em 2023.

À medida que o final do ano se aproxima, e com as despesas extras associadas às compras de Natal e Ano Novo, os beneficiários do Bolsa Família estão ansiosos para saber se receberão o décimo terceiro do programa em 2023.

Entretanto, desde março, quando o Governo Lula implementou mudanças significativas no programa social, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou categoricamente que não haverá o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família.

POR QUE NÃO VAI TER 13º DO BOLSA FAMÍLIA EM 2023?

"A Bolsa Família, como o próprio nome sugere, é uma bolsa, e não um salário. Portanto, não segue as mesmas regras do setor privado ou público em termos de remuneração", disse o ministro Wellington Dias em entrevista ao Estadão/Broadcast.

O Bolsa Família é um programa do governo federal que fornece um auxílio financeiro mínimo de R$ 600 mensais aos seus beneficiários.

O montante pode variar de acordo com as condições específicas de cada família, mas o programa estabelece um limite de 12 parcelas por ano, uma para cada mês.

Neste ano, foi introduzido um adicional ao Bolsa Família, como indicado abaixo:



Pagamento dos benefícios adicionais do Bolsa Família 2023. - Jornal do Commercio.

JÁ HOUVE UM PAGAMENTO DE UM DÉCIMO TERCEIRO DO BOLSA FAMÍLIA?

Durante o período do governo Bolsonaro, os beneficiários do Bolsa Família receberam uma vez um décimo terceiro adicional, que na verdade era uma compensação pela alta da inflação em 2019..

VAI TER ABONO NATALINO DO BOLSA FAMÍLIA 2023?

O abono natalino do Bolsa Família em 2023 é uma iniciativa adotada por alguns estados do país, como a Paraíba, que planeja depositar um valor de R$ 64 para os beneficiários ainda neste mês de novembro.

Em Pernambuco, o governo estadual autorizou o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família 2023 a aproximadamente 1.077.294 famílias. O montante de R$ 150 foi depositado ao longo do mês de junho deste ano, junto com a parcela mensal regular do programa.