Raquel Lyra pagou R$ 250 mil para artista tocar em Igarassu. Saiba quem

O Governo do Estado pagou R$ 250.000,00 para o artista Tarcísio do Acordeon tocar em Igarassu, na região metropolitana.

O contrato 654/2023 foi assinado em 7 de novembro.

O órgão estadual responsável foi a EMPETUR, estatal de turismo do Estado.

A contratação se deu sem licitação pela Inexigibilidade 604/2023.

O processo 636.2023 foi autorizado pelo presidente da EMPETUR, Eduardo Loyo.

O pagamento será realizado a empresa pessoal do artista.

QUEM É O ARTISTA

Tarcísio do Acordeon, nome artístico de Tarcísio de Lima Sousa, é um cantor e compositor brasileiro de forró, vaquejada e piseiro. Ficou conhecido no nordeste com os hits "Meia Noite" (Você Tem Meu WhatsApp), "Hoje Dói", "Nêga", "Obsessão", "Amar Sem Ser Amado", "Aprendi a Maltratar", "A Pior Parte" com o cantor Renno, "Lembrei de Você", "Parecendo Louca" e com participação em "Roxinho (Ele Não Tem)" de Vitor Fernandes.

Segundo o site Metrópoles, em outubro, integrantes da banda de Tarcísio do Acordeon passaram pelo aeroporto de Santarém, no Pará, mas não deixaram boas lembranças.

Segundo o site, os músicos tomaram suas bebidas e, simplesmente, deixaram as latinhas no chão, embaixo dos bancos de espera do saguão.

A Top Produções e Eventos e a Tapajós Produções, os escritórios que gerenciam a carreira de Tarcísio do Acordeon, emitiram um comunicado oficial, esclarecendo o episódio: “Informamos que medidas internas já foram adotadas. Não compactuamos com este tipo de comportamento e pedimos desculpas a todos”.