Recife vai inaugurar nova creche com 240 vagas no bairro da Mustardinha

O prefeito do Recife João Campos visitou o espaço no qual vai funcionar a nova Creche Escola da Mustardinha, no bairro de mesmo nome. A unidade vai atender 240 crianças, desde o berçário até o Grupo V.

O prefeito João Campos também anunciou a construção de um Centro de Referência da Primeira Infância (CRIAR) no mesmo terreno, onde está sendo realizada a recuperação do casarão histórico do Engenho do Mocotó.

A nova creche está sendo construída em um terreno de 1.665,17 m² e terá uma área total de construção de 911,04m². O local contará com secretaria, diretoria, sala dos professores, coordenação, recepção, banheiros, pátio, DML, cozinha, lavanderia, copa, depósito, área de serviço, dez salas de aula, biblioteca com sala multiuso, sala de recursos multifuncionais, berçário e solário.

O CRIAR, por sua vez, terá uma área de 240 m² e abrigará espaços para atendimento às crianças, como brinquedoteca, sala de música, sala de artes, sala de informática, sala de psicomotricidade e sala multiuso. O local também contará com espaços para atendimento às famílias, como sala de atendimento social, sala de atendimento psicológico e sala de atendimento odontológico.

O investimento total no complexo de educação é de mais de R$ 4,5 milhões.

"Aqui vamos ter um futuro Criar, um centro de referência para a primeira infância, que é uma política pública aqui do Recife. A gente já tem um centro e aqui vai ser a segunda unidade no Recife. Tudo isso vai fazer parte de um novo complexo educacional no coração da Mustardinha, esse bairro tão querido do Recife", disse o prefeito João Campos.

O primeiro foi localizado na Madalena, na Zona Norte, inaugurado este ano, no mês de junho, durante as programações da Semana do Bebê.

"A gente já gerou mais de 6.500 vagas de educação infantil desde o início da gestão. Foram 4.000 novas vagas de creche e 2.500 vagas de pré-escola. A gente já está em 70% da meta de duplicar o número de vagas em quatro anos e fiquem certos que a gente vai bater com muito gosto e fazendo história, porque a gente tem compromisso e sabe fazer", acrescentou.