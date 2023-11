Após impugnação, Câmara do Recife suspende licitação para divulgar vereadores nos ônibus da cidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Blog revelou, em primeira mão, no mês de outubro, que a Câmara de Vereadores do Recife abriu licitação para divulgar o conteúdo da TV Câmara para os passageiros nos ônibus da cidade.

O objeto da licitação é a "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequação técnica ao formato, com inclusão de legendas, no material produzido pelo Departamento de Comunicação Social da Câmara Municipal do Recife, ou seja, nos vídeos TV CÂMARA do Recife, e a divulgação através da veiculação institucional nos monitores instalados nos ônibus, que integram o Sistema Público de Transporte Coletivo do Município do Recife".

O custo estimado ficou em R$ 1.725.957,00 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais).

Agora, o edital da licitação sofreu uma impugnação de uma das empresas interessadas e, por isso, a Câmara decidiu suspender, provisoriamente, a licitação.

"A Comissão de Pregão torna público, em que pese a intempestividade da Impugnação, os argumentos da mesma serão analisados, razão pela qual, o Processo está suspenso sine die", informa a Câmara.

O prazo do contrato seria de 12 meses. As propostas seriam abertas em 9 de novembro. A contratação está sendo feita por pregão eletrônico.

