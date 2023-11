Em discurso ao lado de Paulo Câmara, Álvaro Porto deu recado para Raquel Lyra?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os tucanos aliados de Raquel Lyra acreditam que, depois de eleger-se presidente da Assembleia Legislativa, Alvaro Porto foi picado pela mosca azul e agora quer ser candidato ao governo do Estado, já em 2026.

O grupo político já havia visto com estranheza a aproximação dele com João Campos, na eleição dos dois nomes para o Tribunal de Contas do Estado (TCE), impondo uma derrota histórica à primeira mulher governadora. Nunca um governador havia sido atropelado pela Alepe nas indicações.

Pois bem. Nesta quarta-feira, no Ceará, no mesmo palanque em que pisava Paulo Câmara, atual presidente do BNB, o presidente da Alepe fez um discurso que pode ser interpretado como mais uma estocada da classe política na gestora tucana.

Em discurso proferido na cerimônia de abertura da 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), nesta quarta-feira (8), em Fortaleza (CE), o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Álvaro Porto (PSDB), destacou o trabalho que tem sido desenvolvido "em favor da independência da Alepe".

Falando em nome dos presidentes de legislativos estaduais de todo o país, para uma plateia que contava também com parlamentares do Canadá, Estados Unidos, México, Argentina e Paraguai, Porto afirmou que, desde que assumiu os trabalhos, a atual Mesa Diretora da Alepe instituiu o diálogo como o “motor” da Casa, seja entre os deputados e servidores, seja em relação aos demais poderes.

Não por acaso, a governadora Raquel Lyra é sempre apresentada pela oposição como alguém incapaz de dialogar e arrogante, que ainda não desceu do palanque.

“Nesta construção, todos os atores têm tido liberdade para externar seus posicionamentos e todas as vozes são igualmente consideradas. Como resultado deste entendimento, a soberania da Assembleia ganhou corpo e a independência da Casa, algo sempre buscado, foi fortalecida e vem sendo consolidada cotidianamente”, disse.

Álvaro Porto disse que foi exatamente a partir da construção de consensos que a Alepe aprovou, ainda no primeiro semestre, a PEC que autoriza deputadas e deputados a legislarem sobre matérias financeiras e tributárias.

"Com isso, a Casa deixou a incômoda condição que dividia com a Assembleia do Acre, de ser impedida de propor leis sobre o tema. A afirmação da autonomia que temos hoje na Alepe é, portanto, resultado da soma de esforços de cada um dos deputados e deputadas. Em última instância, trata-se de uma conquista coletiva”, afirmou.

Porto disse que, paralelamente, a Casa manteve-se mobilizada para analisar e votar todos os textos voltados para os interesses dos pernambucanos.

“Foi assim em relação ao Projeto de Lei em que o Governo do Estado solicitou a autorização para contratar empréstimos de mais R$ 3,4 bilhões. Foi assim também na aprovação do pacote fiscal do Executivo, que estabeleceu o aumento de 18% para 20,5% no valor do ICMS”.

"Com o trabalho, a Alepe assegurou ao Governo do Estado recursos capazes de solucionar problemas sociais e estruturais considerados estratégicos para destravar o desenvolvimento que o povo de Pernambuco espera".

Capacidade de ouvir e negociar com firmeza

“Podemos afirmar que a Alepe vive hoje um momento de reafirmação de suas prerrogativas, tema desta 26ª Conferência da Unale. Mas também, é importante enfatizar, vivemos um período de grande aprendizado. Fiscalizar, criar leis, propor debates e promover cidadania exige empenho, mas também capacidade de ouvir e negociar com firmeza”, disse.

"Ebora o diálogo tenha sido adotado como norte, a Alepe jamais deixou de lado a luta pela autonomia. E seguimos neste caminho, vigilantes ao compromisso de contribuir para uma sociedade justa, igualitária e solidária. A Alepe continua e continuará sendo uma instituição que, além de legislar e fiscalizar, acolhe anseios, assegura direitos e, acima de tudo, garante conquistas à população pernambucana, sem abrir mão das prerrogativas parlamentares”, disse.

A conferência da Unale se estende até sexta-feira (10), sob o comando do deputado estadual pernambucano Diogo Morais (PSB), presidente da entidade.