Alcides Cardoso diz que obra do Habitacional Vila Esperança está atrasada dois anos

O líder da oposição na Câmara do Recife, o vereador Alcides Cardoso (PSDB), fiscalizou, nessa quarta-feira (8), a obra do Habitacional Vila Esperança, no bairro do Monteiro, na Zona Norte da capital. Em informe ao blog de Jamildo, ele afirmou que a construção do conjunto, com 75 apartamentos, não vem avançando conforme as promessas da gestão do prefeito João Campos (PSB).

Segundo o parlamentar, dois anos depois do anúncio da obra, “quase nada foi feito”.

O habitacional foi planejado para atender parte das famílias desalojadas pelas desapropriações para a construção da Ponte Monteiro-Iputinga na Zona Especial de Interesse Social (Zeis) Vila Esperança/Cabocó.

A previsão dada por João Campos era de que o habitacional fosse entregue entre janeiro e julho de 2024.

“Enquanto a gestão João Campos diz que a Ponte Monteiro-Iputinga vai entrar em operação no início de 2024, a obra do Habitacional Vila Esperança, destinado, justamente, a uma pequena parte das famílias afetadas pelas desapropriações para a construção da ponte, mal começou. A obra deveria estar bem perto de sua inauguração, de acordo com o compromisso anunciado pelo prefeito no anúncio dela em outubro de 2021, mas verifiquei que quase nada foi feito até agora. Enquanto as famílias seguem aflitas à espera dos seus apartamentos, a construção anda a passos de tartaruga. Obviamente, a Prefeitura precisa entregar a ponte e o complexo viário, obras que se arrastam desde 2012 e que já custaram dezenas de milhões de reais, mas não pode esquecer de jeito nenhum do que é essencial, que são as famílias da Vila Esperança/Cabocó”, disse Alcides Cardoso.

Segundo a gestão municipal, a obra tem um investimento de R$ 13 milhões. Quando foi anunciada, a previsão era de que a construção iria começar em julho de 2022, o que não se confirmou.

Quase um ano depois, em maio deste ano, a prefeitura informou que a obra iria ser iniciada neste segundo semestre. Já em agosto, outra previsão foi dada pela gestão em resposta a uma matéria do Jornal do Commercio sobre o atraso na construção do habitacional, informando que a obra começaria “nas próximas semanas”.

“O que vem ocorrendo é uma série de promessas vazias por parte da gestão. O último dado que nós temos é de apenas um empenho no valor de pouco mais de R$ 1 milhão para a execução da obra no último dia 24 de outubro, segundo a plataforma Tome Conta, do TCE. A prefeitura vai informar o novo prazo de entrega da obra? Afinal, o habitacional não será entregue nem tão cedo. Se nos basearmos na previsão inicial de um ano e meio a dois anos, ele só será inaugurado em 2025. Isso só demonstra mais uma vez a falta de compromisso das gestões do PSB com a política habitacional”, afirma o vereador.