Bolsonaro diz que Gilson Machado será candidato a prefeito do Recife e anuncia apoio ao ex-ministro

Ex-presidente Jair Bolsonaro garantiu que Gilson Machado Neto estará no segundo turno da eleição para prefeito do Recife

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ex-ministro Gilson Machado será o candidato do Partido Liberal para a prefeitura do Recife nas Eleições 2024. O ex-mandatário, inclusive, garantiu que Gilson estará no segundo turno na capital pernambucana.

A declaração de Bolsonaro foi dada em entrevista ao Programa Cidade em Foco, da Rede Pernambuco de Rádios, na última quinta-feira (9), após ser questionado por Alberes Xavier sobre o que estaria articulando com Gilson para 2024.

"Dos 22 ministros que nós tínhamos, sete eram do Nordeste, e o Gilson Machado um desses, lá do nosso Pernambuco. Ele foi bem nas eleições para o Senado [em 2022], faltou pouco para ser vitorioso", iniciou Bolsonaro, relembrando que Gilson ficou em segundo lugar no pleito contra a eleita Teresa Leitão (PT).

"Ele pretende disputar a prefeitura doe Recife e conta com nosso apoio, nosso empenho", cravou o ex-presidente.

"E eu tenho certeza que ele está garantido no segundo turno, tendo em vista o carinho e a consideração que o povo tem nos tratado todas as vezes que viajamos pelo estado de Pernambuco", finalizou Jair Bolsonaro.

Pelas redes sociais, Gilson Machado agradeceu o apoio de Bolsonaro.

"Estou pronto para qualquer missão. Fiz quando fui coordenador da Transição em 2018 no grupo temático do Turismo, Secretário Nacional de Florestas e Ecoturismo, presidente da Embratur e Ministro de Estado do Turismo. Em Recife, tive mais de 30% da votação como candidato ao Senado com mais de 323 mil votos. Em Pernambuco tive mais de 1 milhão e 320 mil votos. Obrigado pela confiança à todos conservadores de Pernambuco", escreveu Gilson.

Ouça a declaração de Bolsonaro sobre Gilson

