Silvio Costa Filho visita Petrolina para lançamento de obras do aeroporto

Nesta segunda-feira (13), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, lançará oficialmente a nova fase de obras de modernização do aeroporto de Petrolina, em Pernambuco.

A cerimônia será realizada a partir da 8h50 no espaço de desembarque do terminal. Durante sua visita, o titular da pasta de Portos e Aeroportos fará uma vistoria técnica no sítio aeroportuário administrado desde 2021 pela concessionária CCR.

Ao lado do Diretor-presidente substituto da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Pereira, do Secretário Nacional de Aviação Civil (SAC), Juliano Noman, e do presidente da CCR, Fábio Russo, Silvio Costa Filho detalhará as intervenções que serão realizadas, assim como o plano de investimento previsto para ampliação e melhoria de todo sítio aeroportuário.