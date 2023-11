Quem são os empreendedores pernambucanos reconhecidos pelo BNB por seus resultados e gestão de negócio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nove iniciativas produtivas em áreas urbanas e rurais se destacaram em suas regiões com apoio do crédito

O Banco do Nordeste (BNB) realizou a entrega do XVI Prêmio BNB de Microfinanças e do VIII Prêmio BNB da Agricultura Familiar, em Recife (PE), destacando nove casos de sucesso com impactos sociais nas famílias e entorno. O evento contou com a participação do presidente do Banco, Paulo Câmara.

Os empreendedores contemplados foram selecionados entre clientes dos programas de microcrédito urbano, Crediamigo, e rural, Agroamigo, e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em todo estado de Pernambuco.

Os vencedores foram eleitos com base em critérios como expansão e lucratividade, evolução de compras, investimento na melhoria da qualidade de vida da família, acesso ao crédito, aspectos ambientais, incremento de receitas e boas práticas de gerenciamento.

Segundo Paulo Câmara, a premiação desta sexta-feira simboliza o reconhecimento aos empreendedores que geram ocupação e renda na área de atuação do BNB.

“Todos os mais de três milhões de clientes que nós temos no Agroamigo e no Crediamigo são merecedores de homenagens. Aqueles que conseguiram ter mais sucesso, a gente está homenageando da maneira formal, mas a gente também tem que estar sempre de olho atento e buscando estar junto de todos para que possam alcançar os seus sonhos. Essa é a diferença dessa política de crédito. Não é só emprestar dinheiro, mas dar assistência e acompanhar o negócio de cada um”, afirma.

A relação de vencedores

Os microempreendedores urbanos, clientes do Crediamigo, receberam a premiação em três categorias. Edileusa da Silva dos Santos, de Petrolândia, foi a vencedora em Produção e Comercialização. Carmelita Ariana Nunes Franco, de Ouricuri, venceu em Empreendedorismo Sustentável. Em Inovação e Tecnologia o vencedor foi Marcone Nunes da Silva, de Camaragibe.

Em microempreendedorismo rural concorreram clientes atendidos pelo Agroamigo. Samila dos Humildes Macedo, de Dormentes, ganhou em Inovação e Tecnlogia. Na categoria Empreendedorismo, o vencedor foi José Uelton Rodrigues, Mirandiba. Em Sustentabilidade, o premiado foi Everaldo Jo Silva, de Brejo da Madre de Deus.

Na Agricultura Familiar, foram escolhidos produtores enquadrados no Pronaf que se destacaram por suas práticas. Na categoria Empreendedorismo, o troféu ficou com Silvia Silva dos Santos Tenório de Almeida, de São Bento do Una. Em Inovação e Tecnologia, o campeão foi Suterlande Nascimento Nunes, de Floresta. Maria Raimunda do Carmo Barbosa, ou simplesmente Dona Maroca, de Taquaritinga do Norte, foi a vencedora na categoria Sustentabilidade.